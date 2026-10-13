Figaredo intenta recular sus palabras sobre las pensiones tras corregirle Abascal: "Hay que ver cuál es el sistema que las hace viables"

¿Qué ha dicho? El portavoz de Vox de desregulación, energía y economía, José María Figaredo, dice ahora que "hay que estudiar todas las alternativas" para que las pensiones "se paguen".

José María Figaredo, portavoz de Vox, ha rectificado sus declaraciones sobre la creación de un modelo de pensiones mixto. Inicialmente, Figaredo calificó el sistema actual como "un zombie", pero ahora sostiene que es necesario estudiar todas las alternativas para asegurar el pago de las pensiones. Esta marcha atrás se produce tras la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, quien negó cualquier intención de privatizar el sistema, afirmando que las pensiones se pagarán "como sea". A pesar de las propuestas anteriores de otros dirigentes de Vox sobre un sistema mixto, el partido aún no ha clarificado su postura definitiva sobre la privatización.

José María Figaredo ha dado un paso atrás en sus declaraciones del pasado fin de semana en las que apostaba por "dibujar un modelo de pensiones mixto" para acabar con el actual, al que definió como "un zombie" al que este Gobierno, dice, ha "quebrado".

Este martes, el portavoz de Vox de desregulación, energía y economía ha reculado al asegurar que "hay que estudiar todas las alternativas" para hacer que "las pensiones se paguen". "Nosotros hemos dicho que las pensiones se deben pagar sí o sí por un sistema o por otro", asegura Figaredo, sin entrar en detalles sobre ese "otro" sistema.

"Ya lo hemos estudiado y tenemos encima de la mesa todas las alternativas y lo que hay que evitar es que continúe este Gobierno, que es el que precisamente está poniendo en peligro las pensiones", se ha limitado a decir.

Estas palabras llegan después de ver al líder de Vox, Santiago Abascal, notablemente enfadado al negar que Vox vaya a privatizar las pensiones, una posibilidad que abrió Figaredo con esas palabras. "Si Vox Gobierna, las pensiones en España se van a pagar como sea, por un sistema o por otro", aseguró Abascal en una entrevista en 'ABC'.

Aunque rechaza con rotundidad la privatización del sistema hasta en varias ocasiones, Abascal no llega a aclarar cómo lo harán: "Con Vox las pensiones de nuestros mayores se van a pagar como sea".

No es la primera vez que un dirigente de Vox propone reformar las pensiones. En su día, Espinosa de los Monteros o Víctor González Coello llegaron a hablar de "estafa piramidal" y apostaron por "un sistema mixto" de pensiones. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, afirmó en ese sentido que el actual sistema de pensiones es "insostenible". Pero con lo que parece que no se aclaran es sobre qué postura defender: privatizar o no el sistema de pensiones.

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