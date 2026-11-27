Los detalles Colau ha cerrado campaña desde Madrid asegurando: "No solo no vamos a estar calladitas, vamos a ganar". Mientras un Abascal desde Valencia ha vuelto a la carga contra Sánchez: "Todavía se escandalizan de llamarles sinvergüenzas y les podríamos decir más".

En el cierre de la campaña electoral, Pedro Sánchez, líder del PSOE, reunió a miles de simpatizantes en la Caja Mágica de Madrid, donde enfatizó que las elecciones no son un referéndum sobre él, sino sobre los derechos de los españoles. Acompañado por su esposa y el cineasta Pedro Almodóvar, Sánchez subrayó la importancia de votar para preservar las libertades. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo del PP, en Sevilla, pidió el voto de los decepcionados con la izquierda, prometiendo honestidad y cambio. Mientras, Ada Colau del Frente Amplio mostró optimismo tras un exitoso debate, y Santiago Abascal de Vox cerró en Valencia, criticando a Sánchez y pidiendo el voto a los abstencionistas.

Final de campaña a lo grande para los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha reunido a miles de socialistas en la Caja Mágica de Madrid con un ambiente muy festivo y actuaciones musicales. El líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Sevilla y la compañía del presidente andaluz, Juanma Moreno, para dar el último impulso a la campaña electoral. Mientras, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha estado en Madrid acompañada de Yolanda Díaz y el de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a la carga contra Sánchez desde Valencia.

Sánchez ha cerrado la campaña con lleno total en una Caja Mágica que ha recalificado de "Caja Roja" y un mensaje en el que ha asegurado que esto no va de él, o solo de él, que va de todos los españoles y todas las españolas. "Han intentado convertir estas elecciones generales en un referéndum contra ese malvado Sánchez al que han intentado deshumanizar, también a mi familia", ha expresado.

"Pero estas elecciones, y es ahí donde han fracasado, no van de mí. Van de vosotros y de vosotras, de vuestros derechos, de vuestras libertades, de vuestro empleo, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad", ha afirmado. El socialista ha asegurado que el PP y Vox están "de los nervios" y que el PSOE va a volver a ganar las elecciones y a seguir gobernando. "Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", ha dicho en un multitudinario mitin al que han asistido 13.000 personas, según datos del PSOE, y al que el secretario general de los socialistas ha llegado acompañado de su mujer, Begoña Gómez. La intervención de Sánchez ha sido proyectada en todos los mítines del PSOE que se celebraban esta tarde diferentes ciudades y en ella ha insistido en que los derechos y las libertades tardan mucho en conquistarse pero pueden "esfumarse en un día" si no se vota el próximo domingo.

Este también ha sido un mitin con sorpresa. Entre los invitados del PSOE ha estado el cineasta Pedro Almodóvar, quien, emocionado, ha leído un poema: "No quiero amar en secreto, llorar en secreto, no quiero que haya miedo en las calles, rabia en los ojos". Almodóvar ha dejado un mensaje final: "Ya sabéis lo que tenéis que hacer el domingo".

En el PSOE están convencidos de que se va a conseguir una movilización histórica parecida a la que hubo en el año 1982 y que ahora mismo, según sus sondeos internos, están rozando la mayoría progresista en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha recordado que los derechos conquistados se pueden perder en un solo día.

Un Feijóo que pide al voto al ciudadanos de izquierdas

Feijóo ha terminado la campaña en Sevilla pidiendo el voto al ciudadano de izquierdas que se siente engañado, a las personas decepcionadas con la política e, incluso, a quienes no les gusta Feijóo. A cambio ha prometido buena gestión y honestidad. "A los que han venido votando a la izquierda", les ha pedido: "No te quedes en casa y vota una opción honesta. Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido, vuelve a un partido honesto y olvídate del 'sanchismo'".

La decencia, ha añadido, "no es de izquierdas o de derechas" sino que "es una exigencia" que está por encima del voto. "Vamos a cambiar y volver a levantar nuestra nación. Ese es el compromiso que asumimos hoy desde Sevilla para toda Andalucía y para toda España", ha agregado. "Si votamos todos juntos el domingo, se acabó, empezamos una nueva época en España", ha expresado.

En el PP creen que el domingo sumarán y gobernarán. De hecho, dirigentes del PP han trasladado en las últimas horas a laSexta que no contemplan otra opción ni otro escenario. En este sentido, han apuntado que el quid de la cuestión es la fuerza que pueda tener Vox y cómo pueda ser una futura negociación con los de Santiago Abascal. En el mitin de la tarde de este viernes ha reinado el ambiente festivo entre unos 'populares' muy motivados pero que han pedido no caer en el exceso de confianza que ya falló en las elecciones de 2023.

Feijóo ha asegurado que durante esta campaña ha sentido las ganas de cambio en cada acto y ha explicado que ha elegido Andalucía para su último mitin porque "esta tierra ya sabe lo que es el cambio político". "El cambio no era imposible. La gente en Andalucía dijo sí, queremos cambio. Andalucía cambió, Andalucía se levantó y vamos a hacer lo mismo en España", ha agregado el líder 'popular', quien ha añadido que lleva toda la vida preparándose para este momento.

Optimismo en Frente Amplio tras el debate a cuatro

Cerca de 5.000 personas se han reunido en Madrid para cerrar la campaña de Ada Colau, a quien ha acompañado Yolanda Díaz. En el Frente Amplio hay mucho optimismo tras la actuación de su candidata en el debate a cuatro, que marcó desde su primera intervención. De hecho, Colau ha arrancado el mitin con el "calladita" que le espetó Feijóo en ese debate, y ha dicho: "No solo no vamos a estar calladitas, vamos a ganar".

Colau ha salido a saludar a los cientos de personas que no han podido entrar al mitin tras llenarse el recinto, con capacidad para unas 4.000. Lo ha hecho acompañada del candidato de Frente Amplio como número uno por Madrid, Emilio Delgado, entre aplausos y gritos de "sí se puede" y "remontada". "Ayer se vio en el debate que no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ganar, el Frente Amplio va a ganar", ha dicho micrófono en mano Colau, que ha lamentado ante las personas que se han quedado fuera del recinto que no puedan entrar al mitin en este "día de celebración".

"Cuando el Frente Amplio gane las próximas elecciones del domingo, entonces sí podremos hacer un gobierno progresista valiente, que haga políticas mucho más avanzadas, que consolide lo que hemos conseguido pero que vaya mucho más allá", ha dicho Colau en este mitin celebrado en La Nave, un centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid. Con un ambiente muy festivo, la música ha empezado a sonar en torno a las 19:00 con canciones como 'Callaíta', de Bad Bunny, como guiño a la palabra que Feijóo dijo a Colau en ese debate y que ha sido criticada por toda la izquierda.

En Frente Amplio están convencidos de que terminan esta campaña de menos a más en su mejor momento. Al final se les ha hecho, incluso, corta. Según han trasladado desde el partido a laSexta, en los últimos días ha habido un cambio de clima total en Frente Amplio, que afirma que llegan "enchufadísimos", y más después del debate. Creen que hay partido, que va a haber remontada y que se va a revalidar el Gobierno de coalición progresista.

Abascal carga contra Sánchez desde Valencia

Santiago Abascal ha elegido Valencia, un feudo clásico del PP, para terminar la campaña. El líder de Vox ha dedicado las últimas horas a condenar la violencia contra la mujer después de negarse a hacerlo en el debate a cuatro. También ha vuelto a esparcir más dudas sobre la limpieza de las elecciones y pedir el voto a los abstencionistas.

El candidato de Vox ha comenzado su intervención en el último acto de campaña cargando contra Sánchez. A él se ha referido como "un mentiroso en el poder, un corrupto que recorrió España con unos amigotes, mujer en el banquillo y hermano condenado". Además, ha dicho que es "el candidato de Marruecos o Bildu": "Todavía se escandalizan de llamarles sinvergüenzas y les podríamos decir más".

Abascal ha agregado en su último mitin que Sánchez es "un criminal" y un "canalla" que produjo "la muerte" en Valencia: "La ayuda tenías que darla sin que te la pidan. Te podrían llamar más que sinvergüenza". "Yo tengo más mili que Sánchez, me he jugado físico y vida junto a mi familia, sabéis de donde vengo. Mientras él jugaba al baloncesto y cobraba sobresueldos. Votad con valor, echad ovarios y cojones", ha añadido.

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