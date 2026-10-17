Frente Amplio y Podemos no llegan a un acuerdo e irán por separado al 29N pese a las negociaciones 'in extremis'

Frente Amplio y Podemos no llegan a un acuerdo e irán por separado a las elecciones del 29N pese a las negociaciones 'in extremis'

Los detalles Pocas horas antes de que expirara el plazo comenzó el cruce de propuestas: la primera fue la de Frente Amplio, que ofreció a Podemos un puesto de salida prioritario por la Comunidad de Madrid y Cataluña, pero los morados querían excluirlas.

Las negociaciones entre Frente Amplio y Podemos han fracasado, por lo que ambos partidos concurrirán por separado a las elecciones generales del 29 de noviembre. Frente Amplio destacó su representación en todo el país y su acuerdo con 15 partidos en regiones como Baleares, Canarias, Aragón y Valencia. Pese a los esfuerzos por una coalición amplia, no lograron incluir a Podemos, quien rechazó la propuesta de Frente Amplio, que ofrecía un puesto prioritario en Madrid y Cataluña. Podemos propuso acuerdos en otras regiones, preservando su pacto con ERC. Finalmente, en algunas zonas como Canarias y la Comunitat Valenciana, se han alcanzado acuerdos, mientras que en otras, como Andalucía, irán por separado. En Cataluña, Podemos y ERC competirán juntos, destacando la complejidad de las alianzas de izquierda.

Las negociaciones fracasan. Lo han intentado hasta el último momento, pero finalmente Frente Amplio y Podemos no han llegado a un acuerdo e irán por separado a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"El Frente Amplio de la izquierda es hoy una realidad", ha anunciado el partido. Así, han destacado que van a estar representados en el conjunto del país "provincia a provincia, comunidad autónoma a comunidad autónoma". Y han destacado que han hecho "todo lo posible por construir una alianza política lo más amplia y diversa posible. Hemos conseguido un acuerdo con 15 partidos políticos y confluencias territoriales en Baleares, Canarias, Aragón y Valencia".

Desde el partido han señalado que "construir una coalición con tantas fuerzas distintas siempre es complejo. Hemos llegado muy lejos. La gente nos pedía esfuerzos y hemos hecho todos los esfuerzos". Aunque han reconocido que "una parte grande de esos esfuerzos han generado también un ruido innecesario" por el que han pedido disculpas.

"En todo este proceso nuestra mano siempre ha estado tendida al resto de fuerzas de la izquierda transformadora de nuestro país, como Podemos. Hemos trabajado por la unidad sin líneas rojas y con generosidad y honestidad. La honestidad, generosidad y la falta de líneas rojas se demuestra con la constante predisposición de Ada Colau para hablar y llegar a acuerdos con todo el mundo anteponiendo toda cuestión a lograr la unidad", han agregado.

Ante esto, han reseñado que querrían "haber llegado a un acuerdo global con Podemos". "Un acuerdo de inclusión que le diera derechos en la coalición, representación, recursos y que formara parte de la toma de decisiones. Hemos planteado todas las opciones sin líneas rojas. No han querido aceptar la propuesta. Están en su derecho. Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido. Lo haremos las que estamos", han apuntado.

"Es el momento de pasar de pantalla. Hay un país que ganar y a ello nos debemos dedicar. Hay un gobierno de coalición progresista que reeditar y en eso nos vamos a volcar. Hay una amenaza fascista que volver a detener y en ello nos vamos a desgañitar", han afirmado.

Cruce de propuestas

Pocas horas antes de que expirara el plazo comenzó el cruce de propuestas. La primera fue la de Frente Amplio, que ofreció a Podemos un puesto de salida prioritario por la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y los morados contestaron con una propuesta de acuerdo, pero que excluía precisamente a esas dos comunidades.

La oferta de Frente Amplio contemplaba la "incorporación de Podemos con todos los derechos en todas las circunscripciones que se presenta Frente Amplio". Además de que "en aquellos territorios con organizaciones con gran trayectoria en el País Valencià, Aragón, Illes Balears o Canarias, los partidos políticos de Frente Amplio y Podemos" se presentarían conjuntamente con Compromís, la Chunta Aragonesista, ARA Mes o Nueva Canarias, entre otros".

Por otro lado, esta generosa propuesta para los morados, incluía que Podemos nombrara "una de las portavoces del grupo parlamentario", así como un "programa electoral sobre las bases de la defensa del derecho a la vivienda, los servicios públicos, la subida de los salarios, la igualdad, los derechos LGTBI+ o la transición energética, entre otros ámbitos de transformación".

Asimismo, se oferta una "distribución equitativa de los recursos entre todas las organizaciones que conforman el Frente Amplio". Incluso, señalaban estar "dispuestos air más allá" en el caso de que sea "preciso": "Hay tiempo para el acuerdo esta noche", zanjaban, pero no lo hubo.

Contrapropuesta morada

A esto, Podemos respondió con una propuesta a menos de dos horas de que expirara el plazo en la que les ofrecía acuerdos en las comunidades dejando fuera a Madrid y Cataluña. Asimismo, hicieron hincapié en preservar el pacto con ERC.

"Os proponemos concentrarnos en pactar los territorios que como Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia o Murcia tienen ya acuerdos hechos o muy avanzados que se están bloqueando desde la dirección del Frente Amplio", proponían. "Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Y del mismo modo es posible pactar Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja", aseguraban.

Su propuesta para esos territorios era "permitir los acuerdos que las organizaciones territoriales, principalmente Podemos e Izquierda Unida, en algunas también Sumar, están ya avanzando, tanto en propuestas programáticas, recursos y representatividad en la composición de las listas y portavocías". "Y acompañar esas negociaciones para garantizar que sean justas para todas las partes, tal y como hemos hecho en Canarias o en el País Valencià", agregaron.

Y apuntaron que, por ello, "ponemos en valor la colaboración acordada con ERC para estas elecciones y la participación de Gabriel Rufián en ellas, no aceptamos la exigencia de romper esa alianza que está implícita en la propuesta que nos habéis enviado". "Al contrario, creemos que hay que reforzar la colaboración, no rechazarla".

"Proponemos que Cataluña, donde Comuns y ERC van a competir, y Madrid, la circunscripción en la que la existencia o no de acuerdos no penalicen el voto, constituyan singularidades que no impidan el acuerdo en el resto de territorios", pidieron, negando así la propuesta de Frente Amplio.

Así quedan los pactos

Dependiendo de la zona de España, la papeleta a la izquierda del PSOE que se podrá encontrar será diferente. En un primer momento, Canarias se había convertido en el único sitio donde se habían puesto todos de acuerdo, tanto la izquierda regionalista como Frente Amplio y Podemos.

A primera hora de la tarde de este viernes, se conocía que la Comunitat Valenciana también repetiría una fórmula similar. Si bien se sabía que Compromís y Podemos irían juntos, ahora laSexta ha podido confirmar que a estas fuerzas se suma la de Frente Amplio. De hecho, esa era la sospecha que ya sobrevolaba durante la jornada.

En Andalucía ocurre todo lo contrario, pues Adelante Andalucía, Frente Amplio y Podemos han decidido que irán por separado. Precisamente, se ha confirmado que Frente Amplio Por Andalucía será conformado por Izquierda Unida de Andalucía, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo.

En el resto de España, las combinaciones también son distintas dependiendo del lugar. En Baleares, han llegado a un acuerdo las izquierdas regionalistas y Frente Amplio, sin Podemos. En Aragón, ocurre lo mismo: las izquierdas irán juntas, excepto por Podemos, que se presentará por separado.

Por último, en Cataluña se encuentra la combinación origen de este caos, donde irán Podemos y ERC juntos tras un acuerdo entre los morados y Gabriel Rufián. El hombre que se vendió como el pegamento a la izquierda y que, al final, ha hecho más por separar que por unir. Él mismo ha reconocido que "ha fracasado" en su intento de lograr un pacto de izquierdas.

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