Sánchez llama a "frenar la ola reaccionaria" de PP y Vox y avisa: "Nos jugamos o cuatro años de avances o cuatro décadas de retroceso"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones ha hablado en Fuenlabrada de cara a los comicios de finales de noviembre. "¿Quién puede gobernar la emergencia climática, los terraplanistas o los que hemos liderado la mayor revolución verde del país?", ha cuestionado.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, se dirigió al Comité Federal en Fuenlabrada, acompañado de ministros y su esposa, Begoña Gómez. Hizo un llamado a frenar la "ola reaccionaria" de PP y Vox en las elecciones del 29 de noviembre. Sánchez recordó su década como secretario general del PSOE y citó a Josep Borrell sobre la rapidez de la política actual. Criticó la ingenuidad ante pandemias y guerras y destacó la importancia de las elecciones para enfrentar desafíos como la emergencia climática y la inteligencia artificial. Afirmó que el PSOE ha fortalecido las pensiones y la economía, y abogó por un futuro mejor para España, resaltando la importancia de los derechos sociales y la justicia.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Moncloa en las elecciones del 29 de noviembre, se ha dado un baño de masas en el Comité Federal de su formación en Fuenlabrada. Acompañado de ministros como Óscar López y Óscar Puente. De María Jesús Montero. De, también, su esposa Begoña Gómez. Desde allí, desde Madrid, el líder de Ferraz ha hecho un llamamiento a "frenar la ola reaccionaria" que representan PP y Vox en los próximos comicios.

"Cuando subía al escenario recordaba que llevo más de una década siendo secretario general del PSOE. Siempre subo con los mismos nervios y con el estómago encogido por representar a esta siglas. A una organización que tanto respeto y que tiene casi 150 años de vida", ha comenzado Sánchez.

En su discurso, ha recordado las palabras que en su día le dijo Josep Borrell: "Le pregunté si la política antes era como ahora. Entonces solo había un par de periódicos. Las noticias duraban una semana, por lo que se podían contrastar opiniones y hacerse una idea clara de cuál era la situación de los debates en los medios y en la opinión pública. Ahora todo va muy deprisa y, desde las sociedades occidentales, hemos pecado de soberbia".

"Pensábamos que una pandemia no nos afectaría porque teníamos un desarrollo económico incompatible con sufrir una, pero pasó en 2020. Que las guerras eran cosas del pasado y que si pasaban, pasaban lejos. Nada más acabar, la de Ucrania. También hemos pecado de ingenuidad, pensando que ese gran aliado como EEUU no iba a volver a cometer el error de hace 20 años, pero ha intervenido en Irán. Ahora lo pagamos con nuestro dinero, con 100.000 millones de euros gastados de más en Europa", ha compartido, añadiendo a todo el "genocidio" de Israel en Gaza.

Luego, ha hablado de "confianza". De una "confianza" que les llevó a pensar que no llegaría una nueva ola reaccionaria: "Está volviendo a suceder. Están aquí. En España. En Europa. En EEUU. Hay que frenarlos".

"Estas elecciones son muy importantes. Nos jugamos la dirección de nuestro país para responder cuestiones como la emergencia climática o la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Quién puede gobernar la emergencia climática, los terraplanistas o los que hemos liderado la mayor revolución verde del país? ¿Quién puede gobernar el impacto de la IA, quien pone la alfombra roja a los tencnooligarcas o los que decidimos no jugar con la salud mental de nuestros jóvenes ni hacer negocio con ello?", se ha cuestionado.

Porque Sánchez ve en el 29N algo en juego: "Nos jugamos cuatro años más de avance o que España retroceda cuatro décadas de golpe. Estoy convencido de que vamos a ganar con una mayoría mucho más amplia que en 2019 y que en 2023".

"Las pensiones no son un cheque regalado"

En su discurso, el presidente ha hablado de un Feijóo al que considera "todo un personaje": "Pide sacrificios pero que no se le aplaude. Hombre, si quiere le hacemos la ola. Dice que va a pedir el voto a los currantes, pero a los jetas no y va y se señala a sí mismo. El tío se lo dice todo. Es impresionante".

Luego, mensajes para el PP y para Vox: "Si les gustan las motosierras, al aserradero. Y para Feijóo y Abascal. Respeto a los mayores. Las pensiones no son un cheque regalado, son un compromiso y una conquista social".

"Me voy a quedar con algo muy grave. Se ha sustraído el voto a miles de personas. A ciudadanos con derechos que uno tiene como español, que es el poder participar en política y decidir en el futuro del país. El PP y Vox presentaron un recurso contra lo que llaman 'ley de nietos' que no deja de ser la ley de memoria histórica. Que lleva desde 2022. Con la que se votó en 2023, en 2024 y en 2025 y nadie puso un pero. Ahora sí. Pretenden que no puedan votar. Que unos nietos sí pero otros no. Los nietos del exilio republicano tienen los mismo derechos que los del régimen franquista para el voto", ha afirmado.

Tras los recortes está el dinero"

Y es que lo ha dejado claro: "La pregunta que hay que hacerse es que si son capaces de recortar un derecho fundamental como el del voto qué no harán estando en el Gobierno. Por eso tenemos que ganar el 29N. Lo que hay detrás de sus recortes, de su apoyo al os fondos buitre y a su obsesión por privatizar las pensiones es el dinero".

"La derecha y la ultraderecha no han aportado nunca una solución. Hemos llenado la hucha de las pensiones de los 5.000 millones en 2018 a los 20.000 que es como lo vamos a dejar. La reforma laboral ha reducido la precariedad, con subidas del SMI del 66% que aumentan los ingresos de las arcas públicas. Con la regularización de migrantes tenemos 350.000 cotizantes nuevos", ha compartido.

Sánchez, en ese sentido, les ha mandado otro mensaje por las pensiones: Si tan preocupados están, que hablen con la patronal y que se sienten con los sindicatos para subir salarios. Que no suba solo el SMI".

"España es un país mejor que en 2018"

El presidente, en sus palabras, ha hablado de lo que él se imagina para España de aquí a 2031: "El país de ahora no es el de 2018. Es mucho mejor. Pero no, no me resigno. Quiero algo mejor. Es nuestra ambición. Un país que tenga el 80% de renovables, con la reindustrialización aportando el 20% del PIB. Uno en el que se consolide el aborto en la Constitución, que lo haremos ante la amenaza de Vox y del PP. En el que la tasa de abandono escolar caiga cuatro puntos. Que el paro baje al 8%. Que las mujeres, que son el 50% de la población, tengan el 50% del poder político, económico y social".

"Recordar el por qué la fuerza de la gente es la que nos ha hecho llegar aquí. Nos plantamos ante el 5% en defensa, en la OTAN, ante una guerra de Irán que es ilegal y también ante el genocidio en Gaza. No es como consecuencia de que un Gobierno tenga sus convicciones, es sobre todo porque la gente de este país es valiente y quiere un mundo solidario con una sociedad más justa, que quiere derechos y no recortes", ha expuesto Sánchez.

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