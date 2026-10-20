Mónica García da un paso atrás y renuncia a formar parte de la lista del Frente Amplio

Los detalles Según explica la ministra de Sanidad al diario 'El País', su decisión llega tras una "profunda reflexión". "Siempre he antepuesto el bien común al personal", asegura.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido no formar parte de las listas del Frente Amplio al Congreso de los Diputados, cediendo su lugar a la diputada Tesh Sidi tras una "profunda reflexión". García continuará en Más Madrid, donde ha sido reelegida como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid para las próximas elecciones autonómicas. Ha declarado que su objetivo es facilitar acuerdos y priorizar el bien común sobre intereses personales. García destaca que Más Madrid siempre ha promovido un espacio progresista y confederal, y considera que Sidi es el perfil adecuado para representar a la coalición. La lista por Madrid la encabeza Emilio Delgado, mientras se ultiman los demás candidatos tras el intento fallido de incluir a Podemos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, finalmente no irá en las listas del Frente Amplio al Congreso de los Diputados. Según asegura la ministra al diario 'El País', ha decidido ceder el número dos de la lista por Madrid a la diputada Tesh Sidi tras una "profunda reflexión".

García seguirá formando parte de Más Madrid, donde ha sido reelegida como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones autonómicas que se celebran el próximo año.

"Siempre dije que mi papel era facilitar acuerdos y ponerme al servicio de un proyecto común y Más Madrid, para impulsar una nueva coalición", asegura la ministra al citado medio, afirmando que antepone "el bien común al interés personal".

"Más Madrid, siendo una fuerza madrileña, ha remado siempre a favor de un espacio progresista coral y confederal. Y en esa coralidad, Más Madrid tiene muchos perfiles que ofrecer. Y ahora, creo que uno de los perfiles que pueden representar a Más Madrid en la coalición y aunar más voluntades del electorado progresista es Tesh Sidi, como ha demostrado en estos años en el Congreso", defiende García.

El número uno de la lista por Madrid es para Emilio Delgado y faltan por concretarse el resto de miembros de una lista que se ha visto marcada por el caos que supuso el intento de incluir a Podemos dentro del espacio de fuerzas de izquierdas.

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