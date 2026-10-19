La apuesta de Michavila: "El presidente va a ser Feijóo, pero dejo una carta abierta a que el PP tenga menos votos que Sánchez"

El presidente de GAD3 analiza en Al Rojo Vivo el peso decisivo de los pensionistas, la resistencia electoral del PSOE y las opciones de la izquierda. Además, examina la fiabilidad de los sondeos y las claves que pueden decidir el resultado de las generales.

Narciso Michavila, presidente de GAD3, ha analizado en Al Rojo Vivo las claves electorales de la próxima cita con las urnas el 29 de noviembre. El sociólogo ha destacado el peso decisivo de los pensionistas, que representan el 28 % del electorado y mantienen una participación especialmente elevada. "Son el 28 % del voto y, además, las personas mayores acuden a votar, a diferencia de otros tramos de edad que hay veces que no lo hacen", ha explicado.

Sobre la estrategia del PSOE, Michavila ha valorado la imagen de energía y optimismo que Pedro Sánchez busca proyectar en campaña, con gestos de cercanía y mensajes que apelan a la movilización de sus votantes. Aunque considera que el presidente conserva capacidad de resistencia electoral, ha advertido de las dificultades para que la izquierda alcance una posición favorable. A su juicio, el adelanto electoral ha dificultado que las formaciones situadas a la izquierda del PSOE cerraran acuerdos, lo que limita las posibilidades de concentrar el voto en torno a Sánchez. "Venimos avisando de que Pedro Sánchez no se hundía y se ve que tiene todavía capacidad de aguante", ha señalado.

En cuanto a las expectativas electorales, el presidente de GAD3 no descarta que el PP y el PSOE terminen más cerca de lo que apuntan algunas encuestas. La fortaleza de Vox y la debilidad de las formaciones a la izquierda de Sánchez pueden influir en el reparto de escaños y en las opciones de cada bloque. Sobre quién presidirá el próximo Gobierno, Michavila ha expresado su pronóstico, aunque sin cerrar la puerta a otros escenarios: "Yo diría, si tuviera que apostar algo ahora mismo, diría que el presidente va a ser Feijóo. Y, sin embargo, dejo una carta todavía abierta: que Feijóo tenga menos votos que Pedro Sánchez".

El sociólogo también ha defendido la fiabilidad general de las encuestas electorales y ha apelado al análisis de su trayectoria histórica para valorar sus resultados. Según ha señalado, la mayoría de los sondeos aciertan en la inmensa mayoría de las elecciones, aunque los errores más llamativos concentran buena parte de la atención pública. Además, ha advertido de que la distancia entre los bloques políticos puede ser determinante: "A diferencia de hace tres años, la distancia de la derecha sobre la izquierda es bastante mayor. Por lo tanto, para que gobernara la izquierda, la remontada tendría que ser todavía más espectacular". Con más de 40 días de campaña por delante, Michavila ha insistido en que todavía habrá que observar cómo evolucionan las tendencias electorales.

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