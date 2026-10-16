La portavoz del PSOE Montse Mínguez anuncia su dimisión "con la conciencia tranquila" tras la polémica con su pareja

Los detalles La pareja de Mínguez tendría al menos 30 pisos en alquiler en España y dos sociedades en Panamá, además de haber sido señalado por presuntos desahucios de inquilinos.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE y candidata al Congreso por Lleida, ha dimitido tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja, Sergio Vélez. Mínguez, que había criticado públicamente a los fondos buitre, defendió que la empresa familiar de Vélez cumple con la legalidad, aunque él posee al menos 30 pisos en alquiler y dos sociedades en Panamá. La decisión de Mínguez busca proteger el proyecto colectivo del PSOE y evitar que las informaciones afecten a su familia política. Desde el PSOE, han agradecido su dedicación y compromiso, mientras que la portavoz del Sindicato de Inquilinas criticó la postura del partido.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que había sido elegida candidata al Congreso por Lleida, ha anunciado su dimisión en sus redes sociales tras la polémica por su pareja "con la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta" a sus principios. "He tomado la decisión de dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo al que he dedicado mi esfuerzo, mi compromiso y mis mejores energías", ha comunicado. Según ha podido saber laSexta, se trata de una decisión propia en un momento en el que la socialista se ha mostrado preocupada por cómo podrían afectar las últimas informaciones de su entorno a su familia política.

La pareja de Mínguez, Sergio Vélez, tendría al menos 30 pisos en alquiler en España y dos sociedades en Panamá, además de haber sido señalado por presuntos desahucios de inquilinos, mientras la diputada ha criticado públicamente a los fondos buitre.

"Vivimos en un momento decisivo. Un momento crucial para nuestro país y para los valores que defendemos. Cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir, nuestra responsabilidad debe estar por encima de cualquier consideración personal", ha señalado en su perfil de 'X'. Asimismo, ha querido agradecer "profundamente la confianza, el apoyo y el afecto recibidos durante todo este tiempo".

Desde el PSOE subrayan que respetan la decisión de Mínguez de renunciar a la portavocía y a la secretaría de Estudios y Programas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: "Agradecemos su dedicación y compromiso en el desempeño de sus responsabilidades, así como la pasión con la que ha defendido los valores socialistas en cada una de sus intervenciones públicas. También su coherencia a la hora de votar conforme a sus principios, que han marcado toda una trayectoria intachable como socialista".

Mínguez ha recibido todo tipo de críticas tras conocerse la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja. Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, cargaba contra la exportavoz tras recibir la noticia: "No es ninguna sorpresa. El PSOE siempre ha sido un partido rentista".

"Si hemos logrado que cambie su discurso o que proponga algunas medidas que hace unos meses ni siquiera estaba tomando en consideración es por la fuerza de las calles y por el poder popular, eso lo tenemos que tener muy claro", añadió. Además, criticó que "el PSOE es un partido con puertas giratorias directamente hacia los principales lobbies inmobiliarios del país, como el caso de Joan Clos y de Helena Beunza hacia Asval, el principal lobby inmobiliario del país fundado por fondos buitre como Cerberus y Blackstone".

También expuso que "el PSOE estuvo detrás de una ley de vivienda con muchos agujeros justo para seguir potenciando el rentismo y la especulación inmobiliaria". "Sobre todo hemos visto que el PSOE ni siquiera en sus propias viviendas públicas, como las de la Sareb, como las de la Tesorería General de la Seguridad Social o el caso de Muface en este ejemplo, pues no aplica lo que sale por su boca. En la legislatura de la vivienda no hemos visto una buena gestión de la vivienda pública y de la vivienda social", agregó.

De criticar la especulación a defender a su pareja

Hace unos días se vio a Mínguez defendiendo a capa y espada los decretos de vivienda: "Vamos a ser claros, caretas fuera. Porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias, se trata de la especulación o de apoyar a la mayoría social", aseguró la portavoz del PSOE el pasado 2 de octubre.

Entonces, la exportavoz criticaba a aquellos que hacen negocio con la vivienda. Ahora, se sabe que su marido es el CEO de una empresa que se dedica precisamente a eso. Cuenta con al menos 30 pisos de alquiler y un patrimonio inmobiliario de unos 6 millones de euros. Por su parte, Mínguez defendió que se trata de "una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad".

"Estamos hablando de eso, de quitarle miedo a la gente. El miedo también de recibir una carta en el buzón y que sea por un desahucio", llegó a decir en el Congreso de los Diputados sabiendo que en casa tiene una persona cuya empresa ha propiciado varios desahucios. "No puedo decir el número exacto porque son datos reservados pero se llegaron a tramitar tres simultáneamente porque el procedimiento es largo", explicó en Al Rojo Vivo el periodista de investigación de Artículo14, Javier Chicote.

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