Elecciones Extremadura, en directo | El 21D, un laboratorio electoral que mide lo que podría pasar en España
Día de elecciones en Extremadura, aunque ya en campaña se ha visto claramente que los partidos ven esta jornada como un reflejo de lo que podría ocurrir a nivel estatal. Unas elecciones autonómicas, sí, pero que pueden marcar el rumbo del resto del país.
Elecciones Extremadura | Gallardo compara la campaña "limpia" del PSOE frente a la de la "ausente" María Guardiola
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha contrapuesto la campaña "limpia" de su partido frente a la de la candidata "ausente" del PP María Guardiola. En una comparecencia ante los medios en Villanueva de la Serena, ciudad de la que fue alcalde más de 20 años, Gallardo ha señalado que los socialistas han desarrollado una campaña "limpia", "dando la cara" y donde los ciudadanos han podido observar que hay una "verdadera alternativa política a los recortes de la derecha".
"Frente a esa campaña limpia, con propuestas, dando la cara, pues hemos visto una presidenta candidata del PP absolutamente ausente, fuera absolutamente de la realidad y todo parte porque iniciamos esta campaña electoral como consecuencia de un mandato, un mandato de Feijóo a Guardiola para hacer un experimento con Extremadura, para convertirnos en el laboratorio del frustrado liderazgo de Feijóo", ha asegurado.
¿Quién se presenta a las elecciones de Extremadura?
Once en Cáceres y diez en Badajoz —Escaños en Blanco no está entre las proclamadas—: estas son todas las candidaturas proclamadas por la Junta de Extremadura de cara a las elecciones autonómicas, que se celebran hoy. Entre los cambios de este 21D está el de Vox, que se presenta con Óscar Fernández Calle para presidir la Junta: Ángel Pelayo Gordillo, quien fuera el candidato principal del partido de ultraderecha en 2023, encabeza la lista por Badajoz. No ocurre con el Partido Popular (PP), que tratará de mantener a María Guardiola como líder de la Junta autonómica.
Hoy, 21 de diciembre, elecciones en Extremadura
Termina el año pero comienza un nuevo ciclo electoral. Extremadura arranca este domingo, 21 de diciembre, con unas elecciones autonómicas adelantadas tras la imposibilidad de María Guardiola de aprobar los Presupuestos, y lo hace siendo la primera comunidad de, quizás, varias. Detrás está Aragón, que también se ha visto obligada a adelantar elecciones, para el 8 de febrero, lo que ha obligado a Pilar Alegría a dejar el Ministerio de Educación para presentarse por el PSOE.