Elecciones Extremadura, en directo | El 21D, un laboratorio electoral que mide lo que podría pasar en España

Elecciones Extremadura | Gallardo compara la campaña "limpia" del PSOE frente a la de la "ausente" María Guardiola

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha contrapuesto la campaña "limpia" de su partido frente a la de la candidata "ausente" del PP María Guardiola. En una comparecencia ante los medios en Villanueva de la Serena, ciudad de la que fue alcalde más de 20 años, Gallardo ha señalado que los socialistas han desarrollado una campaña "limpia", "dando la cara" y donde los ciudadanos han podido observar que hay una "verdadera alternativa política a los recortes de la derecha".

"Frente a esa campaña limpia, con propuestas, dando la cara, pues hemos visto una presidenta candidata del PP absolutamente ausente, fuera absolutamente de la realidad y todo parte porque iniciamos esta campaña electoral como consecuencia de un mandato, un mandato de Feijóo a Guardiola para hacer un experimento con Extremadura, para convertirnos en el laboratorio del frustrado liderazgo de Feijóo", ha asegurado.