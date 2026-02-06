España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León

¿Por qué es importante? La tensión se instala en España tras conocerse la llegada de la nueva borrasca Marta, después de una semana sufriendo a Leonardo que ha dejado puntos del territorio al límite.

La tensión se instala en España tras conocerse la llegada de la nueva borrasca Marta, después de una semana sufriendo a Leonardo que ha dejado puntos del territorio al límite. Precisamente allí es donde debe focalizarse la atención a lo largo de la jornada de este sábado.

Desde luego que el municipio gaditana de Grazalema sigue siendo la localidad que más preocupa, después de haber recibido más de 600 litros de precipitaciones entre este jueves y este viernes. Cantidad que irá a más, puesto que está previsto que caigan 100 litros más entre el viernes y el sábado. Tal es la situación en que sus vecinos han sido desalojados ante el riesgo de caídas de rocas y deslizamientos de ladera.

Además, con tanta precipitación los embalses están al límite. En Huelva, hay hasta media docena en los que ya no entra más agua, mientras que en Sevilla son cuatro los que están al 100% de su capacidad. Allí, tampoco dejará de llover tensionando todavía más. Situación muy delicada también la que se vive en Córdoba, donde se ha cerrado el aeropuerto y han cortado el puente romano. Y es que el río Guadalquivir presenta una cifra histórica al superar ya los cinco metros.

Avisos en de Galicia a Madrid

Del sur al norte, porque la sierra de Gredos también es un punto delicado, en el que se esperan fuertes nevadas sobre todo en la cara norte. Por su parte, en Sanabria (Zamora), está previsto que la nevada acumule hasta 20 centímetros de nieve. Además, se esperan nevadas por encima de los 700 metros en casi toda Castilla y León, que serán especialmente fuertes en el norte de Burgos y Palencia.

Puntos en los que también seguirán las lluvias, tensionando aún más los pantanos y ríos. Especialmente delicada es la situación del río Duero con nueve avisos de nivel rojos activados. Además, el embalse de San José en Valladolid, está al límite de su capacidad.

También están activadas las alarmas en Ourense, puesto que el Miño, a su paso por esta ciudad, supera los siete metros. Una cantidad de agua que hacía muchos años que no se veía y que obliga a la Xunta de Galicia a vigilar de cerca el caudal de una veintena de ríos, con cuatro punto de mázimo riesgo en A Peroxa, Salvaterra, Ribadavia y Tui.

Por esa zona, también se espera que nieve, así como en las localidades madrileñas de Pozuelo, Majadohonda, Alcobendas y Tres Cantos. De esta semana, se suman a las zonas de España que se verán más afectadas por la borrasca Marta que también dejará lluvias en las Rías Baixas, el Sistema Central y el Sistema Bético.

