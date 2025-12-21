Revilla desvela que Feijóo le envía mensajes por SMS "que parecen en clave": "No los entiendo"

El expresidente de Cantabria ha hablado de unos mensajes que le manda el líder del PP que no entiende. "Feijóo, si me estás escuchando, me llegan cosas que no entiendo", ha dicho.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para analizar la situación política en España. Además, ha revelado a José Yélamo que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, le manda mensajes que "no encuentra racionales" y que "parecen en clave".

"Supongo que es por error porque dice unas cosas... Feijóo, si me estás escuchando, me llegan cosas que no entiendo. Quizá se los mande a alguien que tenga una clave y os entendéis", ha dicho.

E insiste: "Yo no los encuentro racionales. Hablará en clave con alguien por miedo a que se descubra, que ahora te sacan todo lo que pones. Hay que tener un experto muy grande para sacar conclusiones".

"Todo por SMS. Vas bajando y al final aparece un mensaje que dice 'de Feijóo a Revilla'. No sé qué dicen. Un día le dije que no entendía nada, y me contestó con que se había confundido", ha expuesto Revilla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.