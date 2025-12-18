Del "¿Carne o pescado?" al "podemos quedar algún día": los mensajes del exjefe de redes de Vox a su presunta víctima menor de edad

El contexto El también exmiembro de Revuelta ha dimitido este jueves tras hacerse pública horas antes una denuncia contra él por acoso sexual.

Javier Esteban, exjefe de redes sociales de Vox y exmiembro de la organización juvenil Revuelta, ha dimitido tras ser denunciado por acoso sexual por un joven que era menor de edad en el momento de los hechos. La denuncia, publicada por 'ABC', menciona mensajes inapropiados y tocamientos ocurridos al salir de la sede de Vox en Madrid. En las conversaciones, Esteban, de 25 años, se insinuaba al joven de 16 años, proponiéndole citas y enviándole fotos efímeras. La presunta víctima alega que Esteban abusó de su posición de superioridad para quedar a solas con él.

Era octubre de 2023 cuando Esteban habla con un menor de edad por redes sociales y le pregunta si "chicos o chicas". La presunta víctima, entonces, le repregunta "en qué", ante la sorpresa de Esteban que hace que el menor en aquel momento le explique no haber "entendido la pregunta"

En aquel entonces el ya exmiembro de la formación de Santiago Abascal tenía 25 años, mientras que su interlocutor al que presuntamente se insinúa 16. De hecho, en otro tramo de la conversación Esteban insiste: "Me contestarás a eso? Jajaja". Sin embargo, el menor le insiste no haber entendido la pregunta.

A renglón seguido, Esteban ya es algo más directo planteándolo si "carne o pescado" e incluso, proponiéndole una cita: "Si te ape[ce] quedar un día me dices, que ya te he hecho varios feos". Sin embargo, este cargo de Vox habría ido más allá llegando a mandarle fotos efímeras instándolo a probar cosas nuevas, es decir, a tener relaciones.

No obstante, según recoge esta denuncia publicada por 'ABC', habría más episodios. "Él refiere unos hechos no solo a esos mensajes, unos hechos que se habrían producido saliendo de la sede de Vox, en Madrid, de la calle Bambú", ha explicado este viernes en 'Al Rojo Vivo' el periodista autor de la información, Javier Chicote.

Según relata el joven, al salir de la sede madrileña de la formación se habrían producido supuestamente "tocamientos" contra su voluntad. Precisamente, en la denuncia la presunta víctima considera que Esteban "abusó de su situación de superioridad en Vox y Revuelta para acabar quedando a solas" con él.

