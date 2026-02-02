Las encuestas de las elecciones en Aragón abocan al PSOE al abismo y dan como ganador al PP que seguiría necesitando a una ultraderecha disparada

Entre líneas El PSOE, con una ministra ligada a Sánchez como candidata, podría conseguir el peor resultado de la historia de los socialistas en la comunidad.

Este lunes es el último día para publicar encuestas sobre las elecciones de este domingo en Aragón y el sabor de la coctelera de todas las publicadas en las últimas 48 horas es similar.

El PSOE, con una ministra absolutamente ligada a Pedro Sánchez como candidata, Pilar Alegría, podría conseguir el peor resultado de la historia de los socialistas en la comunidad autónoma. No solo no remonta, sino que podría rozar o alcanzar su suelo histórico con 17 diputados, lo que supondría uno menos de los que consiguió en 2015 y seis menos que los que tiene actualmente.

Por su parte, el PP gana, aunque seguiría necesitando a Vox, que se dispara, para lograr mayoría absoluta. En concreto, el partido de ultraderecha podría casi doblar sus escaños respecto a las autonómicas de 2023, pasando de los siete actuales a 13. Mientras, en el espacio de la izquierda Podemos y el PAR (Partido Aragonés) corren el riesgo de perder su representación parlamentaria, aunque Chunta Aragonesista CHA e IU-Sumar se fortalecen.

Según el último barómetro del CIS, el PP, con Jorge Azcón de candidato, sería el partido más votado, consiguiendo entre 25 y 29 escaños. De esta forma, no lograría la mayoría absoluta establecida en 34, por lo que seguiría necesitando a Vox para continuar gobernando en Aragón. Y es que el partido de ultraderecha conseguiría entre entre 10 y 13 escaños, mientras que el PSOE estaría en una horquilla entre los 17 y 23 escaños.

En lo referente al sondeo de 40dB para 'El País' y 'Cadena Ser', este señala que la exministra Pilar Alegría se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón, que hasta ahora estaba fijada en 18 escaños en las elecciones de 2015. Mientras, IU-Sumar lograría entre 1 y 3 escaños, CHA tendría entre 3 y 4 y Aragón Existe entre dos y tres. Por su parte, Podemos y el PAR quedarían fuera de las Cortes.

Mientras, el PP, sin apenas cambios, se situaría en una horquilla de entre 28 y 30 escaños (en la actualidad tiene 28) y necesitaría al Vox liderado por Alejandro Nolasco, que obtendría entre 11 a 13 escaños, según la encuesta 40dB.

Asimismo, el sondeo GAD3 para 'ABC' también sitúa al Partido Popular como la fuerza más votada con 28 escaños y el 36,4% de los apoyos. En segunda posición quedaría el PSOE con 18 diputados, y en tercera Vox, que alcanzaría los 12 escaños. Por detrás estaría Chunta Aragonesista (CHA), con cinco representantes, Aragón Existe con tres y IU-Sumar, que conseguiría un diputado en Aragón.

