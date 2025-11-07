El calendario judicial que rodea a Pedro Sánchez: del caso del fiscal general al de su hermano

Sí, pero... En la oposición tampoco se libran, y es que también tienen la causa abierta del novio de Isabel Díaz Ayuso, que será finalmente juzgado por fraude fiscal y falsedad documental.

Pedro Sánchez enfrenta un momento crítico en su legislatura debido a la ruptura con Junts y las causas judiciales que lo rodean. Su hermano, David Sánchez, será juzgado en febrero por su contratación en Badajoz, y el presidente ha defendido su inocencia desde Brasil. Además, el 'caso Koldo' continúa con declaraciones programadas para noviembre. El PP busca expulsar al PSOE de un procedimiento judicial por pagos en efectivo. La próxima semana habrá importantes citas judiciales, incluyendo la declaración del fiscal general del Estado. Por otro lado, la pareja de Isabel Díaz Ayuso enfrentará cargos por fraude fiscal y falsedad documental.

Pedro Sánchez afronta uno de los momentos más complicados de la legislatura y es que, a la decisión de Junts de romper "irreversiblemente" con el PSOE, se le suman las causas judiciales que rodean al presidente del Gobierno.

El calendario judicial es extenso. Por un lado, el juicio a su hermano, David Sánchez, que será del 9 al 14 de febrero. En concreto, será juzgado en Badajoz por su contratación como director de la oficina de artes escénicas de la Diputación.

Pedro Sánchez desde Brasil, ha querido defenderle. "Creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Siempre defenderé la inocencia de mi hermano y de mi mujer", ha señalado. Junto con el hermano del presidente, también se sentará en el banquillo el candidato socialista a las elecciones en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Sin embargo, esta no es la única causa abierta que le rodea. También hay fecha para continuar con las declaraciones del 'caso Koldo'. El juez Ismael Moreno ha citado a declarar a Víctor de Aldama y a Koldo García. El empresario declarará el 27 de noviembre y el exasesor del Ministerio de Transportes, un día después, el 28.

El presidente del Gobierno ha querido quitar peso a la petición que ha hecho el PP. Los populares, que lideran la acusación popular, quieren que se expulse al PSOE del procedimiento tras abrirse una pieza separada para investigar los pagos en efectivo en su sede de Ferraz. El presidente del Gobierno cree que simplemente se trata de un paso más.

Pero antes de todo esto, esta próxima semana viene cargada de citas judiciales. El miércoles 12 de noviembre veremos en el juicio al fiscal general del Estado declarar al teniente coronel Antonio Balas y a otros dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

El jueves, día 13, en la última sesión del juicio, tomará la palabra el acusado, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

La pareja de Ayuso, al banquillo de los acusados

La oposición tampoco se libra de este calendario judicial, y es que la Audiencia de Madrid ha confirmado que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

La Audiencia ha rechazado el recurso de apelación que presentó, con lo que se va a tener que sentar para ser juzgado por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.