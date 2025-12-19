Casi todos los votos robados en Fuente de Cantos (Badajoz) ya han podido ser emitidos de nuevo tras el robo de una caja en Correos

Los detalles De los 124 votos por correo sustraídos junto a 14.000 euros, 118 ya se han recuperado y los seis restantes serán contactados por Correos para poder ejercer su derecho. La investigación apunta a delincuencia común, sin interés en las elecciones.

En Fuente de Cantos, Badajoz, se sustrajeron 124 votos por correo y 14.000 euros de una oficina de Correos. La mayoría de los afectados ya ha podido votar nuevamente, mientras que los restantes han sido contactados para hacerlo. La caja fuerte robada fue encontrada forzada y abierta en Talavera la Real, sin dinero y con los votos esparcidos. Según el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el robo fue un acto de delincuencia común, centrado en el dinero.

Un total de 118 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ya han podido votar de nuevo, según ha informado el propio ente postal. Los seis restantes ya han sido contactados por Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto sin problemas.

El robo, que tuvo lugar hace unos días, consistió en la sustracción de una caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. Horas después, la caja fue localizada forzada y abierta en un paraje de Talavera la Real, sin dinero y con los votos esparcidos a su alrededor. Según ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se trata de un caso de delincuencia común, ya que los autores solo estaban interesados en el dinero, no en los votos.

Quintana ha señalado que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y ha destacado que, aunque se han registrado cinco intentos de robo en oficinas de Correos, solo en Fuente de Cantos los delincuentes lograron su objetivo.

El delegado del Gobierno también ha aprovechado para criticar a la derecha y ultraderecha, a quienes acusa de recurrir a "estrategias de deslegitimación de los procesos electorales". Según Quintana, se trata de un modelo al estilo de Donald Trump: cuestionar el sistema antes de que se vote y, ante cualquier incidencia, por pequeña que sea, convertirla en la mayor conspiración del mundo, sin respetar la labor de la Guardia Civil.

En cuanto a la denuncia del PP sobre la supuesta falta de papeletas de su partido para el voto por correo, Quintana recordó que estas elecciones extremeñas, las primeras que no coinciden con las municipales, son organizadas por la Junta de Extremadura. La Junta Electoral ha realizado controles de calidad sobre el proceso y solo ha detectado ocho incidencias, todas ya resueltas.

