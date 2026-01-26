Guerra Rusia-Ucrania, en directo | El Kremlin valora positivamente los contactos con Ucrania y EEUU iniciados en EAU

Rusia advierte de un posible bloqueo naval de Estados Unidos a Cuba El Kremlin ha alertado este lunes de un posible bloqueo naval estadounidense a Cuba, en un supuesto plan para lograr un cambio de régimen en la isla después de la operación militar estadounidense contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro. "Estamos leyendo muchas informaciones sobre este asunto. Es información alarmante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están listos para defender sus intereses y su independencia", ha valorado el portavoz presidencial, Dimitri Peskov, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax. Los últimos días, medios estadounidenses se han hecho eco de un supuesto plan de la Administración de Donald Trump para, a lo largo de este año, reforzar la presión sobre La Habana para forzar a algunos miembros del Ejecutivo a llegar a un acuerdo con Washington que conlleve un cambio de régimen en la isla. Este plan seguiría los pasos de Estados Unidos en Venezuela, donde la presión con un despliegue militar, la designación de una zona de exclusión aérea y el bloqueo al crudo venezolano culminó con una operación militar para sacar a Maduro del poder, dejando en su lugar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que desde entonces ha cooperado con las autoridades estadounidenses. Los días posteriores a la caída de Maduro, Trump amenazó a Cuba instando a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" y advirtiendo de que la crisis en la isla se recrudecerá por la falta de suministro energético desde Venezuela. "Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", afirmó en un mensaje en redes sociales. El diario The Wall Street Journal va más allá e informa de que la Administración estadounidense estaría en plena búsqueda de perfiles en el seno del Gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel que sean conscientes de las consecuencias de una intervención y quieran cerrar un acuerdo con Washington. Europa Press Compartir en X

Kyiv despliega puntos de calefacción ante las gélidas temperaturas El alcalde de Kyiv (Ucrania), Vitali Klitschko, ha autorizado el despliegue de puntos de calefacción adicionales disponibles las 24 horas en toda la ciudad para brindar ayuda de emergencia ante las gélidas temperaturas. La capital se enfrenta a una grave crisis de servicios públicos, con al menos 600 edificios residenciales sin calefacción, agua ni electricidad tras los ataques rusos selectivos contra infraestructuras de la ciudad. Rescatistas desplegando tiendas de campaña en un punto de calefacción en Kyiv (Ucrania), el domingo 25 de enero de 2026 Compartir en X

Ucrania reivindica la autoría de un ataque con drones contra una refinería en Rusia Ucrania ha reivindicado este lunes la autoría de un ataque con drones contra una refinería situada en la región rusa de Krasnodar, después de que las autoridades locales confirmaran el derribo de varios aparatos aéreos no tripulados en la zona. El responsable del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, ha apuntado en un breve comunicado que "ha habido un ataque contra la refinería en Slaviansk-on-Kuban, en Krasnodar", sin más detalles al respecto. Las autoridades de Krasnodar han afirmado que "fragmentos de drones" han impactado en "dos empresas", donde "los bomberos trabajan para extinguir las llamas", y en tres casas, antes de denunciar que al menos una persona ha resultado herida a causa de estos ataques. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha subrayado que durante las últimas horas han sido derribados 40 drones, incluidos 34 en Krasnodar, sin hablar sobre víctimas o daños. A ellos se suman cuatro en el mar de Azov y uno en Briansk y Kaluga, respectivamente. Las autoridades rusas confirmaron el viernes un incendio en un depósito de combustible en la ciudad de Penza tras el impacto de los restos de un dron interceptado durante un ataque del Ejército de Ucrania. Apenas días antes, los bomberos apagaron un incendio en una refinería en la región de Krasnodar por el impacto de los restos de un dron ucraniano supuestamente interceptado por los sistemas de defensa aérea, suceso que también se habría saldado sin víctimas. La refinería afectada fue la de Afipski, objetivo de varios ataques ucranianos durante los últimos meses en el marco de la campaña de Kyiv contra la infraestructura energética rusa para hacer frente a la invasión desencadenada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Europa Press Compartir en X

El Kremlin valora "positivamente" que los contactos en Abu Dabi arrancaran "de forma constructiva" El Kremlin ha afirmado este lunes que valora "positivamente" el hecho de que los contactos entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos (EAU) hayan arrancado "de forma constructiva", si bien ha declinado hacer una valoración sobre unas conversaciones sobre "un asunto muy complejo", en el marco de los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022. "No puedo dar una valoración. Sería un error esperar resultados significativos de estos contactos iniciales", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Es un asunto muy complejo, con asuntos complejos en la agenda", ha sostenido, si bien ha recalcado que "el hecho de que estos contactos hayan arrancado de forma constructiva puede ser valorado de forma positiva". "Aún queda mucho trabajo por delante", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que "no puede decirse que hubiera un ambiente amistoso" durante los contactos. "Eso es algo improbable en esta etapa, pero si se intenta lograr algo a través de las negociaciones, hay que comunicarse de forma constructiva", ha argüido, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. Así, ha destacado que no hay que esperar "grandes resultados" de lo que son "unos primeros contactos", antes de incidir en que el asunto territorial es parte de lo pactado entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, en su cumbre de agosto en Alaska y un asunto de gran importancia para Moscú en el marco de este diálogo. "No es un secreto (...) que el asunto territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage', es de una importancia fundamental para Rusia", ha remarcado Peskov, quien ha hecho hincapié en que Putin "recibe constantemente informes directos de parte de los negociadores". "Ya veremos cómo se desarrolla la situación", ha reseñado. En esta línea, ha adelantado que se espera que los contactos continúen en Abu Dabi durante esta semana, si bien ha matizado que "no puede decir ahora mismo la fecha", tras unos primeros contactos celebrados durante las jornadas del viernes y el sábado. Peskov ha puntualizado además que una conversación telefónica entre Putin y Trump no está por ahora en la agenda, si bien los canales diplomáticos están abiertos para coordinarla, en caso de ser necesaria. "No hay una conversación en agenda en estos momentos, pero se están coordinando muy rápidamente", ha apostillado. Europa Press Compartir en X

La ley de la UE prohibirá totalmente las importaciones de gas natural licuado ruso el 1 de enero de 2027 La ley de la UE prohibirá completamente las importaciones de gas natural licuado ruso para el 1 de enero de 2027 y de gas ruso por gasoducto para el 30 de septiembre de 2027. Reuters Compartir en X

