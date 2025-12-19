Este es el programa de la coalición Unidas para las elecciones de Extremadura de 2025

La candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, durante un acto de campaña electoral en Mérida.

La coalición integrada por Unidas Podemos, IU y Alianza Verde presenta un programa de gobierno para la Junta extremeña basada en cinco puntos. Aquí puedes consultar el programa completo.

21 de diciembre, día de elecciones en Extremadura. Las encuestas apuntan a una victoria de las derechas, que tendrán que negociar necesariamente para formar Gobierno porque, si se cumplen los sondeos, no habrá mayoría absoluta. En este contexto, Irene de Miguel, la candidata de Unidas por Extremadura a la Junta, ha asegurado que votar a María Guardiola no es frenar a Vox, pues "ha comprado muchas de las tesis de la extrema derecha", por lo que ha apelado al votante con "corazón progresista", "defraudado", a votar por la coalición, integrada por Unidas Podemos, IU y Alianza Verde.

Unidas se presenta con un programa de 850 puntos, organizados en cinco focos diferentes: la Extremadura del futuro y de las oportunidades (servicios, industria, investigación, política fiscal...); una Extremadura para vivir en ella (vivienda, movilidad, política territorial y despoblación); la Extremadura que te cuida (educación, sanidad, derechos sociales...); Extremadura con derechos (igualdad, juventud, diversidad sexual, memoria democrática...) y Extremadura no se vende (recursos naturales, energía, biodiversidad...).

De Miguel ha asegurado que como madre de "tres criaturas", está con los "pies muy fijos al suelo", pegada a los problemas de la calle. Para Unidas por Extremadura, el principal problema en Extremadura es el acceso a la vivienda, por lo que la coalición se compromete a que las viviendas de protección oficial no puedan superar los 80.000 euros, y a que los alquileres accesibles no superen los 200 euros.

Plantea recuperar el impuesto de patrimonio y crear para las megaplantas fotovoltaicas al objeto de proteger a la agricultura social y familiar; el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, fortalecer el cooperativismo o fomentar el relevo generacional. A diferencia de otras opciones, no respalda el "inviable" proyecto de regadío de Tierra de Barros, un "engaño" del bipartidismo, ni el "fraude" de Almaraz que "va a cerrar porque no es rentable para las empresas energéticas, a no ser que rescatemos a las nucleares con dinero público".

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.