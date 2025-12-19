Manuel Cobo analiza la relación de Pedro Sánchez con sus socios: "No le cree nadie"

El diputado del PP ha destacado que el "grave problema" que existe es que Sumar, Bildu, ERC, PNV y Junts "no van a estar mejor" de lo que están ahora si hay cualquier tipo de cambio. "Su principal objetivo es estar ellos bien".

Aitor Esteban ha realizado unas declaraciones en el programa de laSexta Xplica que podrá verse mañana a partir de las 21:45 horas, en las que asegura que cree que Pedro Sánchez está ya pensando en "convocar elecciones" a pesar de que diga que su intención es aguantar toda la legislatura, reconociendo que todos los socios están "en tensión" ante los casos que rodean al PSOE.

Manuel Cobo ha señalado que el "grave problema" que existe es que Sumar, Bildu, ERC, PNV y Junts, "no van a estar mejor" de lo que están ahora mismo si hay cualquier tipo de cambio. "Además, su principal objetivo es estar ellos bien", ha asegurado.

Por tanto, ha indicado que no van ni quieren "arriesgar". "Van a tragar todo lo que haya que tragar", ha destacado, reconociendo que se han producido algunas excepciones como las del cambio de Junts, aunque dejando claro que esto ha ocurrido porque a ellos el territorio que les importa es Cataluña y están viendo en riesgo su situación allí.

De esta forma, tras escuchar las declaraciones del presidente del PNV, Manuel Cobo ha señalado que lo que queda reflejado es que a Pedro Sánchez "no le cree nadie".

El diputado del PP ha acusado al presidente del Gobierno de querer "reírse siempre de los españoles", confesando que no entiende cómo, cuando le preguntan qué opina sobre las declaraciones de Santos Cerdán en el Senado, su respuesta es decir que no está enterado. "Ha recibido informes de su equipo de todo lo que ha dicho", ha zanjado.

