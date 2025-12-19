Ahora

Tras las palabras de Aitor Esteban

Manuel Cobo analiza la relación de Pedro Sánchez con sus socios: "No le cree nadie"

El diputado del PP ha destacado que el "grave problema" que existe es que Sumar, Bildu, ERC, PNV y Junts "no van a estar mejor" de lo que están ahora si hay cualquier tipo de cambio. "Su principal objetivo es estar ellos bien".

Manuel Cobo analiza la relación de Pedro Sánchez con sus socios: "No le cree nadie"

Aitor Esteban ha realizado unas declaraciones en el programa de laSexta Xplica que podrá verse mañana a partir de las 21:45 horas, en las que asegura que cree que Pedro Sánchez está ya pensando en "convocar elecciones" a pesar de que diga que su intención es aguantar toda la legislatura, reconociendo que todos los socios están "en tensión" ante los casos que rodean al PSOE.

Manuel Cobo ha señalado que el "grave problema" que existe es que Sumar, Bildu, ERC, PNV y Junts, "no van a estar mejor" de lo que están ahora mismo si hay cualquier tipo de cambio. "Además, su principal objetivo es estar ellos bien", ha asegurado.

Por tanto, ha indicado que no van ni quieren "arriesgar". "Van a tragar todo lo que haya que tragar", ha destacado, reconociendo que se han producido algunas excepciones como las del cambio de Junts, aunque dejando claro que esto ha ocurrido porque a ellos el territorio que les importa es Cataluña y están viendo en riesgo su situación allí.

De esta forma, tras escuchar las declaraciones del presidente del PNV, Manuel Cobo ha señalado que lo que queda reflejado es que a Pedro Sánchez "no le cree nadie".

El diputado del PP ha acusado al presidente del Gobierno de querer "reírse siempre de los españoles", confesando que no entiende cómo, cuando le preguntan qué opina sobre las declaraciones de Santos Cerdán en el Senado, su respuesta es decir que no está enterado. "Ha recibido informes de su equipo de todo lo que ha dicho", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz en plena tensión y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. El WhatsApp que demuestra que Abascal intentó provocar la disolución de Revuelta "cuanto antes": "Y después nos tomamos los cafés que quieras"
  4. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  5. La exjefa de gabinete de Pradas declara ante la jueza de Catarroja que el día antes de la DANA se hablaba de "mensajes masivos"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas