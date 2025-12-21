Cómo funciona el reparto de escaños en las elecciones en Extremadura

Este domingo se celebran elecciones (adelantadas) en Extremadura, para definir la composición del Parlamento durante los próximos cuatro años. Así funciona el reparto de escaños en la Junta extremeña.

Después de dos años y medio desde las últimas elecciones, Extremadura acude de nuevo a las urnas este domingo, 21 de diciembre, para definir la composición de su Parlamento. María Guardiola adelantó las elecciones el pasado mes de octubre, tras no poder aprobar los Presupuestos de la región, que se tendrían que celebrar inicialmente en 2027. Así pues, de lo que se vote este 21D se recompondrá de una u otra manera la Asamblea extremeña.

La Junta de Extremadura está compuesta por 65 diputados, que se distribuyen de la siguiente manera:

20 diputados para Cáceres

20 diputados para Badajoz

25 diputados que se distribuyen en proporción a la población

Para repartir estos 25 escaños, se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 25 la cifra total de la población de derecho de ambas provincias. Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. El diputado restante se atribuye a la provincia cuyo cociente, obtenido conforme a lo explicado anteriormente, tenga una fracción decimal mayor. Actualmente, el reparto definitivo de escaños queda de la siguiente manera:

→ A Cáceres le corresponden 29 diputados

→ A Badajoz le corresponden 36 diputados

Para poder optar a obtener diputados en una provincia, la candidatura tiene que alcanzar al menos el 5% de los votos. En las últimas elecciones, sólo cuatro candidaturas alcanzaron este mínimo, por lo que la Asamblea estaba compuesta, básicamente, por diputados de PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura. Para estas elecciones se espera que se mantengan los mismos colores, aunque se prevé un buen baile de asientos: la Asamblea, previsiblemente, tendrá más escaños azules y verdes (de las derechas), mientras que los rojos (PSOE) se espera que sean menos, según las encuestas.

Cómo se obtienen escaños en Extremadura

Lo primero, lo dicho, una candidatura para obtener escaños tiene que alcanzar el 5% de las papeletas emitidas en una provincia.

Si esto no ocurre, la candidatura sí puede ser tenida en cuenta para la distribución de escaños siempre que sea un partido o coalición que se haya presentado en las dos circunscripciones (todas, salvo Extremadura Unida , que se presenta únicamente en Cáceres) y que el total de los votos válidos por las dos candidaturas sea igual o superior al 5% de la suma de los votos válidos emitidos en ambas circunscripciones.

siempre que sea un partido o coalición que se haya presentado en las dos circunscripciones (todas, salvo , que se presenta únicamente en Cáceres) y que el total de los votos válidos por las dos candidaturas sea igual o superior al 5% de la suma de los votos válidos emitidos en ambas circunscripciones. Se ordenan de mayor a menor las cifras de votos obtenidos por las diferentes candidaturas.

Se divide el número de votos obtenidos de cada candidatura por 1, 2, 3 y sucesivos hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se van atribuyendo a las candidaturas que obtengan mayor cociente.

que obtengan mayor cociente. Cuando en relación a los cocientes coincidan dos candidaturas distintas, el escaño se atribuye a la que mayor número de votos total haya obtenido. Si el empate es en número de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.

total haya obtenido. Si el empate es en número de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. Los escaños se adjudican a los candidatos incluidos en las candidaturas por orden de aparición.

