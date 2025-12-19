Guardiola cierra la campaña extremeña en total libertad con Feijóo en Madrid y Sánchez arropa a Gallardo entre reproches por los votos robados

La otra cara Vox acusa al PP de "sobreactuar" por los votos robados a la vez que muestra su desconfianza al Gobierno de Sánchez, mientras que Unidas por Extremadura rechaza un posible pacto con el PSOE.

La campaña electoral en Extremadura ha sido tranquila, salvo por el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos. María Guardiola, candidata a la reelección, ha denunciado un supuesto pucherazo, a pesar de que la Guardia Civil atribuye el incidente a delincuencia común. Correos ha informado que 118 de los 124 afectados han vuelto a votar. Guardiola busca asegurar su victoria sin depender de Vox. Pedro Sánchez ha criticado a Guardiola, mientras que Abascal ha jugado un doble papel, cuestionando tanto a Guardiola como al gobierno de Sánchez. Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha rechazado pactar con el PSOE debido a las acusaciones contra Gallardo. La campaña termina con tensión y expectativas de impacto nacional.

La campaña a las elecciones en Extremadura ha sido bastante plana. Más allá de los encontronazos entre María Guardiola y Santiago Abascal, estos comicios que pueden tener una lectura nacional han pasado bastante desapercibidos... hasta los días previos al día de la votación.

El robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz) ha llevado a Guardiola a meterse en el barro y teorizar sin pruebas sobre un supuesto pucherazo con el que "alguien" quiere "robar la democracia".

No ha abandonado esa tesis ni después de que la Guardia Civil indicase como motivo más probable la "delincuencia común", ya que la caja fuerte donde estaban los votos también albergaba 14.000 euros.

"Lo que denuncié ayer es un hecho objetivo. Alguien está robando en la oficina de correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de los extremeños. Claro que lo mantengo", ha sostenido la presidenta extremeña a pocas horas del cierre de campaña. Todo ello, pese a que Correos ha confirmado por la tarde que 118 personas de las 124 afectadas ya han vuelto a depositar su papeleta.

La candidata a la reelección busca con esta estrategia rascar todos los votos posibles ya que, aunque todos los sondeos le dan la victoria, su principal prioridad es no depender de Vox.

Ha terminado su campaña de una forma poco habitual. Tras recorrer diez municipios durante el día, ha hecho un evento en un polideportivo a las afueras de Badajoz, sin grandes masas de gente, ni la presencia de Alberto Núñez Feijóo, que se ha quedado en Madrid.

Aunque no ha estado en Extremadura, el líder del PP sí que se ha pronunciado al respecto de la teoría del pucherazo. Ha indicado que en el PP extremeño ya había "molestias" por varios intentos de robo anteriores, aunque no ha suscrito de forma muy tajante el argumentario de Guardiola.

Ha asegurado que "todo es opinable", pero que lo que no es opinable es esa falta de información y que hace falta mejorar la custodia del voto por Correo.

Sánchez carga contra Guardiola

El que sí ha arropado a su candidato ha sido Pedro Sánchez, que ha estado por la noche con Miguel Ángel Gallardo, para quien los sondeos prevén un resultado pésimo, en Villanueva de la Serena (Badajoz). "Antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo", ha reprochado.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo", ha lanzado, pidiendo a los extremeños que acudan a votar el domingo al PSOE, el único partido que, según Sánchez, "puede hacer frente a PP y Vox".

En los últimos días, el PSOE también ha acusado a Guardiola de usar el robo para tapar los escándalos en torno a su partido en la comunidad autónoma.

El doble juego de Abascal

Por su parte, Abascal, que lleva prácticamente un mes viviendo en Extremadura, también ha asistido al cierre de campaña de Óscar Fernández. El líder de Vox ha hecho un doble juego a cuenta de los votos robados: a la vez que ha acusado a Guardiola de exagerar con ese tema, también ha esgrimido que no se fía del Gobierno de Sánchez.

"Hemos visto al PP sobreactuar con los 124 votos robados. A nosotros también nos preocupa... Parece que es delincuencia común, bien. Podemos aceptarlo, pero eso no significa que confiemos en que con un presidente como Sánchez y con una chusma como la del Peugeot, las elecciones estén libres de ser intervenidas o manipuladas", ha clamado.

La "mochila enorme" de Gallardo

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha adelantado que rechazará un posible pacto con el PSOE extremeño al considerar que Gallardo tiene "una mochila enorme", en referencia a su causa judicial por presunta prevaricación y tráfico de influencias por la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

De Miguel ha asegurado que el PSOE necesita "reflexión interna y un nuevo liderazgo" en Extremadura y también ha cargado contra Guardiola, a la que acusa de instrumentalizar el feminismo.

Concluye así, de forma convulsa, una campaña que desembocará en unos comicios este domingo 21 de diciembre, en los que el PSOE, el PP y Vox buscan también medir el termómetro electoral a nivel nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.