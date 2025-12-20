Correos confirma que ya han votado 122 de los 124 electores afectados por el robo en Fuente de Cantos

Los detalles A las dos personas restantes se les ha contactado para que puedan emitir su voto nuevamente "siguiendo el procedimiento establecido".

Correos ha confirmado que 122 de los 124 electores afectados por el robo en la oficina de Fuente de Cantos han vuelto a emitir su voto. El robo, ocurrido el jueves, implicó la sustracción de una caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos por correo. La caja fue encontrada abierta y sin dinero en Talavera la Real, con los votos esparcidos. Según el delegado del Gobierno en Extremadura, fue un delito común, ya que los ladrones buscaban dinero, no votos. Correos, en colaboración con la Junta Electoral Provincial de Badajoz, ha contactado a los dos votantes restantes para que puedan revotar. Además, se ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral y se ha implementado un operativo especial para asegurar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Correos seguirá reforzando la seguridad para cumplir con sus obligaciones en los procesos electorales.

Correos ha confirmado durante la mañana de este sábado que 122 de los 124 electores que habían emitido voto a través de la oficina de Correos de Fuente de Cantos que se vio afectada por un robo durante este jueves han revotado ya.

Durante la madrugada de este jueves se produjo el robo, que consistió en la sustracción de una caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. Horas después, la caja fue localizada forzada y abierta en un paraje de Talavera la Real, sin dinero y con los votos esparcidos a su alrededor. Según explicó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se trata de un caso de delincuencia común, ya que los autores solo estaban interesados en el dinero, no en los votos.

En un comunicado, la compañía ha agradecido la labor que ha realizado conjuntamente con la Junta Electoral Provincial de Badajoz. Respecto a los dos votantes que todavía no han vuelto a emitir su voto, Correos ha recalcado que ya han sido contactados para que puedan proceder a ello "siguiendo el procedimiento establecido".

Como añade el escrito, se autorizó "la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo", una situación que requirió un "operativo especial" de Correos para "asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho".

"Correos continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales", ha concluido la compañía en su mensaje.

