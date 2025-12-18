La Junta de Extremadura cesa al chófer y primo de Guardiola tras conocerse que está condenado por violencia de género

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo.

Los detalles El chófer fue condenado por "coacciones leves" contra su expareja. Ha admitido los hechos y ha pedido perdón por haberlo ocultado.

El Gobierno extremeño ha cesado este miércoles al chófer de la presidenta, María Guardiola, tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género, hecho del que no tenía conocimiento la jefa del Ejecutivo regional, según un comunicado remitido a 'EFE' por la Junta de Extremadura.

El consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ya expuso a primera hora de la mañana que el chófer sería cesado de forma inmediata en el momento en el que el Gobierno confirmara dicha condena, la cual se ha conocido a través de una información publicada por 'ElPlural.com' y de la que se ha hecho eco el PSOE.

Según este medio de comunicación, el chófer, que también es primo de la presidenta extremeña, está condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de alejamiento, treinta días de trabajo comunitario y retirada del permiso de armas.

Según refleja dicho comunicado, la presidenta no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de "una condena por coacciones leves" relacionada con este trabajador.

Ha sido el propio trabajador quien ha informado este miércoles a María Guardiola de esta situación mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que, según el citado comunicado, ha reconocido "la condena por coacciones leves, ya cumplida, y ha pedido disculpas por no habérselo comunicado con anterioridad".

El trabajador se ha puesto de manera inmediata a disposición de la presidenta, y ante esta situación, "se ha procedido a su cese".

Gallardo lo considera "inverosímil"

Miguel Ángel Gallardo cree que es "poco verosímil" que Guardiola no supiese nada de la condena y se ha preguntado si lo "ha amparado" en los ocho meses que han pasado desde que esta se produjo.

El candidato socialista a las elecciones extremeñas que ha participado en Badajoz en un acto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que "la duda que sobrevuela a estas horas es desde cuándo lo sabía la presidenta", una duda "debe despejar lo antes posible la presidenta".

"Lo que estamos viendo es muy grave, que es que la presidenta de la Junta ha convivido con un maltratador, que no era una denuncia anónima, sino que estaba dentro del sistema Viogén" y se ha preguntado si la presidenta no hubiera dicho nada si un medio comunicación no se hubiera hecho eco de ello.

Gallardo también ha dicho que le "preocupa y atormenta" que en el comunicado de la Junta sobre el cese "se hable coacciones leves", ya que la violencia de género "nunca es leve y nunca se puede justificar, nunca".

