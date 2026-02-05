El escándalo de los pisos de VPP en Alicante continúa: el suegro de la exconcejal de Urbanismo también accedió a uno de esa promoción

Mientras tanto... El jefe de gabinete de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, ha presentado su dimisión tras la polémica, negando tener "vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción.

El escándalo de las viviendas de protección oficial en Alicante se intensifica al revelarse que el suegro de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, también obtuvo una de estas viviendas. Gómez inicialmente adquirió un primer piso, pero lo intercambió por un quinto, permitiendo a su suegro quedarse con el primero. Este caso no es aislado; el arquitecto de la promoción y familiares de la encargada de contratación pública también accedieron a estas viviendas. Además, se descubrió que se vendían ilegalmente por el doble de su precio original. El jefe de gabinete de Turismo, Miguel Ángel Sánchez, ha dimitido tras conocerse que la madre de sus hijas fue una de las adjudicatarias. Sánchez ha negado cualquier implicación en el proceso, pero ha renunciado por la presión mediática y el impacto en su entorno familiar.

El escándalo de los pisos de VPP en Alicante continúa sumando nombres. Ahora, se ha dado a conoce que el suegro de la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, también accedió a una de las viviendas de esa promoción.

Al parecer, Rocío Gómez se hizo con un primero, pero no le terminó de convencer. En ese momento, decidió hacer un intercambio para quedarse con el quinto piso y que su suegro accediese al primero.

Ellos no han sido los únicos beneficiados. El arquitecto de la promoción y dos hijos y un sobrino de la encargada de contratación pública, también obtuvieron una de estas viviendas. Una lista a la que también se ha sumado la mujer del director de gabinete de la Conselleria de Turismo.

Un escándalo avivado, además, por los chanchullos en la venta de esos pisos. Legalmente, debían venderse a 230.000 euros, pero en algunos casos se promocionaban ilegalmente hasta el doble.

Lo curioso es que el Gobierno de Carlos Mazón eliminó los controles previos para evitar fraudes con las viviendas protegidas hechas por empresas privadas. Antes, para optar a una vivienda, debías estar inscrito en el registro oficial de demandantes y asegurar que cumplías los requisitos. Con el cambio que hizo Mazón, ya no era necesario.

Dimite el jefe de gabinete de Turismo

El jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, ha presentado su dimisión tras la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. Sánchez ha negado tener "vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción ni haber intervenido en la adjudicación.

La dimisión se produce después de conocerse que, según ha avanzado Radio Alicante Cadena Ser y ha confirmado Europa Press, una de las personas adjudicatarias de la promoción de viviendas es la madre de sus dos hijas.

Miguel Ángel Sánchez ha entregado a la consellera de Innovación, Marián Cano, un escrito en el que afirma que él "no tiene ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante, y que fue adjudicada a una persona ajena a su responsabilidad profesional", según han explicado fuentes de este departamento.

En este escrito, el hasta ahora jefe de gabinete ha remarcado que "no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación" y ha subrayado que pertenece por completo al ámbito privado "de terceros", han añadido las mismas fuentes.

En ese sentido, ha justificado que su dimisión es "una decisión estrictamente personal y, ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días", ha decidido renunciar a su puesto tras regresar de una misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo es, según ha manifestado Sánchez, "la creciente exposición mediática en torno a este asunto, así como el impacto personal que está teniendo sobre mis hijas menores y mi entorno familiar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.