Rosa Rodríguez gana más de 2,7 millones de euros con el mayor bote de 'Pasapalabra' de la historia.

Hasta ahora, el mayor bote que 'Pasapalabra' había repartido era de más de 2,2 millones de euros, cantidad que se llevó Rafa Castaño en 2023.

Rosa Rodríguez se ha convertido este jueves en la ganadora de 2,7 millones de euros tras vencer a Manu Pascual en el rosco de 'Pasapalabra'. Lo ha hecho con el apellido "Morrall", perteneciente al jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP. De hecho, este es el mayor bote que el programa de Antena 3 ha dado en su historia.

Hasta ahora, el mayor bote que el concurso había repartido en su historia se fue para el sevillano Rafa Castaño, quien gracias a la palabra 'zabro' se embolsó más de 2,2 millones de euros. Pero, a diferencia de aquel programa, en esta ocasión tanto Rosa como Manu habían superado la barrera de los 300 concursos —en 2023, Castaño llevaba 197 concursos consecutivos; su contrincante, Orestes Barbero, 360—; Manu, de hecho, es el único que ha superado los 400.

Los dos concursantes se han enfrentado ante el Rosco de 'Pasapalabra' en más de 300 ocasiones; la gallega se ha quedado en dos ocasiones a un acierto de llevarse el bote, mientras que el madrileño lo ha hecho en seis ocasiones.

