Roban 124 votos por correo y 14.000 euros de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz)

Los detalles Los ladrones se han llevado la caja fuerte que contenía los votos que se habían depositado por correo de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo correspondientes a las localidades de Fuente de Cantos, Usagre, Bienvenida y Calzadilla de los Barros. Además, se han sustraído 14.000 euros en efectivo.

Durante la madrugada de este jueves se ha producido un robo en la oficina de correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en el que los ladrones se han llevado la caja fuerte que contenía los votos que se habían depositado por correo de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo, según ha adelantado Canal Extremadura y ha podido confirmar laSexta.

Como cabeza de la comarca pacense de Tentudía, esta oficina custodiaba también los votos de los vecinos de las localidades limítrofes de Usagre, Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

Correos ha emitido un comunicado oficial en el que se denuncia la sustracción de 14.000 euros en efectivo y 124 votos en Fuente de Cantos.

La alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador, ha asegurado que el asalto ha tenido lugar alrededor de la una y media de la madrugada, cuando los asaltantes desactivaron la alarma y entraron en la sucursal forzando la puerta principal.

Intentos de robo en Torremejía y Santa Amalia

Además del robo perpetrado en Fuente de Cantos, se han denunciado otros dos intentos de asalto a las oficinas de correos de las localidades pacenses de Torremejía y Santa Amalia. Al parecer, en estos dos últimos casos, las cajas fuertes estaban vacías. A ello se unen otros dos episodios, también de madrugada, el lunes, en las oficinas de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. No obstante, el ente público aclara que "en Santa Amalia y Torremejía sólo se han sustraído artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo".

En manos de los tribunales

Ante el robo del voto por correo, el Partido Popular asegura que ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central, según detallan fuentes de la formación a laSexta. Por otra parte, la directora de la sucursal de Correos de Fuente de Cantos también ha denunciado los hechos. No obstante, aún no se han abierto diligencias, a la espera del atestado de la Guardia Civil, que ha acordonado la sucursal. La investigación del caso correrá a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zafra.

Guardiola habla de desaparición de las papeletas del PP

Además, la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha denunciado a través de la red social X que a algunos solicitantes del voto por correo "no les ha llegado la papeleta del Partido Popular", lo que, sostiene, supone que a los extremeños les están "robando la democracia". Por ello, ha publicado un vídeo pidiendo que los ciudadanos salgan a votar masivamente el próximo domingo.

*Noticia en ampliación.