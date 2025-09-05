Ana Cuesta, nueva presentadora de laSexta Noticias Fin de Semana: "La DANA fue la cobertura más dura; era ver mi tierra arrasada y a conocidos que lo habían perdido todo"

Los detalles Comenzó en la delegación de LaSexta en su Valencia natal, pasó por Cataluña y consolidó su trayectoria en Madrid hasta convertirse en un rostro imprescindible de la cadena. Ahora, Ana Cuesta asume un nuevo reto: presentar los informativos de fin de semana a partir del 6 de septiembre.

Ana Cuesta se prepara para liderar laSexta Noticias Fin de Semana a partir del 6 de septiembre, reflejando la confianza de Atresmedia en su talento. Cuesta, con más de diez años de experiencia en la cadena, ha recorrido un camino lleno de coberturas importantes, desde sus inicios en Valencia hasta su etapa en el programa Al Rojo Vivo. Destaca la importancia de las delegaciones como base del periodismo, y recuerda la cobertura emocionalmente difícil de la DANA en su tierra natal. Ahora, asume el reto de ofrecer informativos que vayan más allá de la inmediatez, con contexto y análisis, buscando conectar con los espectadores de manera cercana y confiable.

Cuando Ana Cuesta camina entre los pasillos de laSexta sus compañeros la abrazan, la felicitan, la detienen para desearle suerte. Los de su antigua redacción le dicen que la van a echar de menos. Ella sonríe, agradece, se emociona... pero camina tranquila, con la seguridad de quien sabe que se ha preparado mucho para este momento. Y con los ojos brillando, porque a Ana Cuesta todavía le brillan los ojos cuando habla de periodismo.

Se sorprende, ríe y hasta se queda en shock al ver en pantalla un vídeo que resume su camino en la cadena. Imágenes de 2011 la devuelven a su primera cobertura desde la delegación de Valencia. Después vinieron los años en Barcelona: el caso Urdangarin, el procés, los atentados, viajes, coberturas, directos... "Buenas vueltas he pegado", sonríe. "He tocado todos los palos en laSexta, pero siempre defenderé los inicios en las delegaciones. Son la columna vertebral de la cadena. Ese trabajo en la calle, con la gente, escuchando sus historias, te da la piel necesaria para luego poder contarlo en plató", confiesa en diálogo con laSexta.com. Se sorprende al repasar el tiempo y comprobar cómo ha estado presente en tantos hitos informativos.

Han pasado más de diez años desde aquella apuesta personal que la llevó a dejar su querida Valencia para instalarse en Madrid. De la tierra del estruendo de los petardos, del olor a pólvora y de la tradición de las Fallas partió hacia la capital tras descubrir muy pronto que lo suyo era contar lo que ocurría a su alrededor. Primero en la radio, después en televisión, hasta que decidió hacer las maletas y dar el salto.

Ese compromiso con el periodismo la sitúa hoy al frente de laSexta Noticias Fin de Semana, a partir del sábado 6 de septiembre. Una apuesta que también refleja la confianza de Atresmedia en su cantera de profesionales y en el talento interno. "Volver al informativo es como volver a mi primera casa en Madrid", recuerda al hablar de sus años como redactora, coeditora y presentadora sustituta en esa misma franja. Ahora será ella quien lo lidere: "El fin de semana te permite analizar lo que ha ocurrido de lunes a viernes y anticipar lo que viene. Creo que podremos hacerlo con una mirada fresca y dinámica".

ARV, el campo de entrenamiento "más exigente"

El currículum de Cuesta es extenso, hay debates electorales, incendios, la pandemia, directos imposibles. También ocho años en el programa Al Rojo Vivo, "el campo de entrenamiento más exigente" bajo la batuta de Antonio García Ferreras. "Trabajar con él te convierte en un periodista más exigente" y cuenta que el programa le dio "la capacidad de reacción de un bombero porque pasan muchas cosas durante el programa, por eso es importante la inmediatez pero también la rigurosidad".

De todas las coberturas, hay una que aún le duele: la DANA que arrasó su ciudad. "Fue la cobertura más difícil emocionalmente. Era mi tierra. Mientras hacía los directos me encontraba con gente conocida que lo había perdido todo. Caminaba por calles de mi infancia irreconocibles. Un dolor, un silencio". La herida sigue abierta, admite. Pero también queda orgullo: "Fuimos altavoz de esas personas. Reivindicamos lo injusto. Y seguimos haciéndolo".

Hoy, Ana Cuesta combina la solidez de la experiencia con la frescura de una periodista joven y es consciente del reto de competir contra redes y plataformas, contra la catarata de información que inunda a los espectadores. "Los informativos no podemos ser un tuit. Eso es un peligro. Tenemos que ofrecer explicación, contexto, análisis", Y se siente respaldada por la cabecera que representa: "Un medio serio, con trayectoria y profesionales detrás, como es laSexta".

Y para este comienzo se marca un reto tan sencillo como ambicioso: "Conectar con el espectador, poder mirarle a los ojos y que se se sienta que tú eres una persona familiar que se puede fiar de ti, de lo que tú estas contando".