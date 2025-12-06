Cuál es el sueldo de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura

Guardiola (PP) vuelve a concurrir a las elecciones para mantener su cargo al frente de la Junta de Extremadura. Este ha sido su salario como líder del Gobierno regional: era la cuarta presidenta autonómica mejor pagada de España.

María Guardiola no ganó las últimas elecciones en Extremadura, pero sí formó Gobierno, gobernó durante algo más de dos años y convocó elecciones adelantadas. Y, en función de sus resultados, podría volver a ser presidenta de la Junta. Pero todo depende de la dirección que tomen los electores extremeños el 21 de diciembre, cuando se vuelve a votar en la comunidad autónoma. Aunque licenciada en ADE y diplomada en Ciencias Empresariales —hace no mucho, en 2018—, ha trabajado como funcionaria de carrera para la misma Junta de Extremadura que empezó a presidir en julio de 2023, meses después de las elecciones en las que, aunque se quedó ligeramente por detrás del PSOE, acabó pactando con Vox su Gobierno.

De 2011 a 2015, en la Extremadura gobernada por José Antonio Monago (PP), fue secretaria de Economía y Hacienda y también de Ciencia y Tecnología en la Junta. Después de esto, se incorporó a la política local como concejala en el Ayuntamiento de su Cáceres natal, hasta que en 2022 fue elegida, por unanimidad, presidenta del PP extremeño. Y así, la popular acabó convirtiéndose en presidenta de la Junta de Extremadura.

¿Y cuál es su salario por este cargo? En enero de 2025, Europa Press hizo un repaso por los presupuestos autonómicos para ver cuántos de los regidores regionales habían aumentado sus sueldos de cara al siguiente año. En esta documentación revisada por la agencia, el sueldo de Guardiola en ese momento era de 87.015,18 euros.

Si acudimos a la última información publicada por Transparentia, en agosto de 2025, el sueldo de Guardiola es bastante más alto. De hecho, es la cuarta presidenta autonómica mejor pagada de España, sólo por detrás de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (con un sueldo de 103.090,32 euros), del lehendakari vasco, Imanol Pradales, (116.671,24 euros); y de Salvador Illa, president de la Generalitat (con un salario de 140.256,96 euros).

La última información disponible sobre su salario muestra que María Guardiola, como presidenta de la Junta de Extremadura, cobra un sueldo anual de 97.348,09 euros brutos.

