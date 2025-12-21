En las últimas elecciones de Extremadura (2023), hubo más votos nulos que votos en blanco

El voto en blanco es la forma más evidente de protesta contra los partidos; este sí cuenta como voto válido, a diferencia del voto nulo, que no tiene ningún efecto en el resultado de unas elecciones.

Nunca sabremos qué habían votado los 124 electores extremeños cuyos votos por correo fueron robados de una oficina de Correos de Badajoz. Y aunque obviamente el voto es secreto, lo que hubieran elegido en un principio no servirá de nada si no repiten exactamente su elección. Podrían haber votado a un partido y ahora votar a otro; podrían haber elegido emitir un voto en blanco y ahora ni siquiera votar. Sí pueden volver a votar, la Junta Electoral así lo ha decidido.

Quizás 124 papeletas no cambien mucho, pero cuando hablamos de elecciones, todos los votos cuentan. Aunque, siendo estrictos, todos los votos válidos cuentan, porque hay una serie de votos que ni siquiera contabilizan ni afectan al resultado: los votos nulos. Frente a ellos está el voto en blanco, la forma más evidente de protesta contra los partidos, pues claramente se indica que queremos participar en el proceso electoral, pero no elegimos a ninguna candidatura presentada.

En las últimas elecciones de Extremadura, que se celebraron en 2023 —a la vez que las municipales y que la mayoría del resto de las autonómicas, salvo de las comunidades históricas—, hubo no obstante más voto inválido que voto de protesta, con bastante diferencia: en total se emitieron 8.659 votos en blanco, lo que supone un 1,42% del total, mientras que los votos nulos que se contabilizaron fueron casi el doble, 13.850 (2,22%).

Qué es el voto en blanco y cómo afecta

Voto en blanco se considera a los sobres introducidos en la urna vacíos o que contengan el voto emitido en una papeleta de una candidatura legalmente retirada de la circunscripción electoral. Al contrario de lo que piensan muchas personas, introducir una papeleta en blanco o una papeleta que lleve escrito "en blanco" no contará como voto en blanco, sino que se considerará nulo. El voto en blanco se computa como voto válido y se registra, tal cual, como voto en blanco.

Es falso que los votos en blanco se sumen al partido mayoritario, que es una especie de mantra que se suele decir como consecuencia del efecto que tiene el voto en blanco, pero no es así realmente. Lo que sucede es que, al votar en blanco, estamos haciendo competencia en porcentaje con los partidos minoritarios. Si en lugar de votar en blanco votáramos a una lista pequeña, podríamos ayudarle a alcanzar el 5% y que consiguiera un escaño, por ejemplo. Por eso, aunque ese porcentaje de los votos en blanco compita con todos los partidos, podemos decir que el voto en blanco perjudica más a los minoritarios, porque directamente contribuye a que ni tengan presencia.

Qué es el voto nulo y cómo afecta

El voto nulo no tiene ningún efecto en el resultado de unas elecciones. Es decir, no se tiene en cuenta a la hora de repartir los escaños, porque no suma a los votos emitidos válidos. Eso sí, es un dato interesante a nivel sociológico, para comprender en qué punto se encuentra un determinado porcentaje de población con respecto a los procesos democráticos. Para las elecciones extremeñas, se consideran votos nulos:

Los que se emiten en sobres o papeletas diferentes del modelo oficial

Las papeletas sin sobre

Los sobres que contengan más de una papeleta de distintas candidaturas (si se incluyen varias papeletas de una misma candidatura cuenta como un voto válido)

Los que se emiten en sobres alterados

Las papeletas en las que se hubiera modificado, añadido o tachado el nombre de los candidatos o candidatas, alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.