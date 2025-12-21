Ahora

Comienza el escrutinio de las elecciones en Extremadura con Vox y PP disparados en los sondeos

El PSOE señala a Gallardo ante la caída histórica en Extremadura: "El candidato no ha tirado electoralmente"

Desde la sede de la formación liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ferraz, Esther Redondo explica que el resultado auguraba que el batacazo iba a ser histórico para el PSOE extremeño y que sus dirigentes están sin palabras.

Cerradas las urnas y comenzado el escrutinio, las primeras críticas hacia la posible caída del PSOE en las elecciones de Extremadura llegaban señalando directamente al candidato Miguel Ángel Gallardo.

Desde la sede de la formación liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Esther Redondo explica que el resultado auguraba en los primeros porcentajes de escrutinio que el batacazo iba a ser histórico para el PSOE extremeño.

En Ferraz ya comenzaban a asumir esta derrota política y reconocen que, electoralmente, Gallardo no ha llegado a los votantes. El candidato concurría estas elecciones con unas condiciones inéditas al estar imputado. Así, indican que el PSOE no ha sabido movilizar a la gente de izquierda en Extremadura.

      En este sentido, dirigentes socialistas aseguran que les ha costado llenar las instalaciones donde realizaron sus mítines. Creen a su vez que los resultados electorales tiene que asumirlos el candidato extremeño y no se han atrevido a opinar sobre si Gallardo teminaría la noche de este domingo como secretario general del PSOE en Extremadura.

      Con la mitad del escrutado, desde la comunidad llegaban las primeras reacciones: líderes socialistas estarían desolados, sin palabras y asumiendo que lo ocurrido ha sido un desastre. De su lado, han señalado que Gallardo "tiene que irse y el PSOE tiene que ser refundado".

