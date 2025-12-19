Don Benito, la ciudad que refleja el voto de Extremadura y que todos miran de cerca antes del recuento

Los datos Con sus 37.000 habitantes, de los que 90% viven en la ciudad y 10% en pedanías, un 25% son mayores y un 3,3 % extranjeros, Don Benito se ha convertido en el Ohio de Extremadura: lo que ocurre aquí suele anticipar los resultados de toda la región.

El voto rural puede decidirlo todo. En Extremadura, los municipios de menos de 20.000 habitantes concentran dos de cada tres electores, y algunos se han convertido en lugares estratégicos. Es el caso de Almaraz, con su central nuclear en riesgo de cierre, y sobre todo Don Benito, en Badajoz, que no solo tiene muchos votantes, sino que se ha ganado el título de termómetro electoral de la región.

En pocas palabras: lo que pasa en Don Benito suele anticipar lo que pasará en toda Extremadura. Desde 2011, los resultados de la ciudad han reflejado casi al dedillo los autonómicos.

Elecciones autonómicas 2023 : PSOE 38,9%, PP 38,3%, Vox 8,6%, Podemos 6%

: PSOE 38,9%, PP 38,3%, Vox 8,6%, Podemos 6% Don Benito 2023: PSOE 39,9%, PP 38,9%, Vox 8,1%, Podemos 6%

Un vistazo rápido basta: décimas arriba o abajo, y el patrón se repite año tras año. En 2011, por ejemplo, el PP ganó en Don Benito con un 49,5%… y en Extremadura logró un 46,2%.

¿Por qué Don Benito refleja a toda Extremadura?

La respuesta está en su mezcla de urbano y rural, de jóvenes y mayores:

La ciudad tiene 37.000 habitantes , de los cuales el 90% vive en el núcleo urbano y el 10% en pedanías. Eso reproduce, a pequeña escala, la estructura de Extremadura, donde la mayoría vive en pueblos pequeños.

, de los cuales el 90% vive en el núcleo urbano y el 10% en pedanías. Eso reproduce, a pequeña escala, la estructura de Extremadura, donde la mayoría vive en pueblos pequeños. Alrededor del 15‑20% de la población depende del mundo rural , mientras que el resto combina industria y servicios.

, mientras que el resto combina industria y servicios. La población extranjera crece a un ritmo similar al de la región: 3,3% en Don Benito frente al 3,8% en Extremadura.

crece a un ritmo similar al de la región: 3,3% en Don Benito frente al 3,8% en Extremadura. Los mayores representan cerca del 25%, igual que en el conjunto regional.

El 'Ohio' extremeño

En Estados Unidos, Ohio suele anticipar quién ganará las presidenciales. En Extremadura, ese papel lo juega Don Benito. No porque decida por sí solo, sino porque su población y sus problemas reflejan fielmente los de la región.

Por eso, cuando cambia el voto en Don Benito, no es una excepción: es un síntoma. Y este 21‑D, en unas elecciones donde el voto rural es clave, todos los partidos estarán mirando con lupa cada mesa electoral de la ciudad.

Al final, Don Benito es mucho más que una ciudad: es un espejo de Extremadura, un lugar donde se concentran las preocupaciones, los cambios y las tendencias que marcan el rumbo político de toda la comunidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.