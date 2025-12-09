¿Extremadura Unida o Unidas por Extremadura? No te líes en las elecciones de 21D

Aunque algunos ya tendrán claro su voto, otros deciden en el último momento a quién votar. Para estas elecciones extremeñas, existen algunas candidaturas con nomenclaturas muy similares. ¡No te equivoques!

El 21 de diciembre se celebran elecciones en Extremadura, adelantadas por María Guardiola después de no conseguir aprobar los Presupuestos autonómicos. A estos comicios se presentan un total de 11 partidos en Cáceres y 10 en Badajoz, prácticamente los mismos en las dos provincias salvo una opción, el regionalista Extremadura Unida, que lo hace únicamente en la provincia de Cáceres. Y aunque para la mayoría hay claras diferencias a la hora de elegir partido, puede que a algunos extremeños, frente a las urnas, se le plantee la duda: ¿Extremadura Unida? ¿Unidas por Extremadura? Son dos nomenclaturas similares, pero diferentes, de diferentes candidaturas.

Por un lado está Unidas por Extremadura, que es la coalición de Unidas Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, una de las cuatro formaciones tiene representación en la Junta, en función de los resultados de los comicios de 2023. Este año repite, aunque con la ausencia de Joaquín Macías, coordinador de IU hasta hace unos meses.

Por el otro está Extremadura Unida, que en 2023 se presentó de la mano de Levanta Extremadura: además de esta formación, la coalición integraba al Partido Regionalista Extremeño (PREx), a Convergencia Regionalista de Extremadura (CREx), Independientes por Extremadura y Cacereños por Cáceres).

En 2023, los resultados no fueron muy halagüeños para esta última coalición: sólo sumó 4.661 votos, un 0,76% de las papeletas, por detrás de Ciudadanos. Extremadura Unida nació en 1980 de la mano de Pedro Cañada Castillo, fundador de Acción Regional Extremeña, y fue el primer partido regionalista que obtuvo representación parlamentaria en la Asamblea extremeña.

Se define como un partido regionalista, pero también "progresista, reivindicativo, interclasista, social y radical en la defensa de Extremadura y valores extremeños", según se recogía en su página web. Si bien Unidas por Extremadura engloba a varias formaciones progresistas, Extremadura Unida no surge para Extremadura, sino desde dentro. Eso sí, a diferencia de Unidas por Extremadura, Extremadura Unida se presenta únicamente en Cáceres.

