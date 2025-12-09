Ahora

Partidos diferentes

¿Extremadura Unida o Unidas por Extremadura? No te líes en las elecciones de 21D

Aunque algunos ya tendrán claro su voto, otros deciden en el último momento a quién votar. Para estas elecciones extremeñas, existen algunas candidaturas con nomenclaturas muy similares. ¡No te equivoques!

Extremadura Unida y Unidas por ExtremaduraExtremadura Unida y Unidas por ExtremaduraEU/UxE

El 21 de diciembre se celebran elecciones en Extremadura, adelantadas por María Guardiola después de no conseguir aprobar los Presupuestos autonómicos. A estos comicios se presentan un total de 11 partidos en Cáceres y 10 en Badajoz, prácticamente los mismos en las dos provincias salvo una opción, el regionalista Extremadura Unida, que lo hace únicamente en la provincia de Cáceres. Y aunque para la mayoría hay claras diferencias a la hora de elegir partido, puede que a algunos extremeños, frente a las urnas, se le plantee la duda: ¿Extremadura Unida? ¿Unidas por Extremadura? Son dos nomenclaturas similares, pero diferentes, de diferentes candidaturas.

Por un lado está Unidas por Extremadura, que es la coalición de Unidas Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, una de las cuatro formaciones tiene representación en la Junta, en función de los resultados de los comicios de 2023. Este año repite, aunque con la ausencia de Joaquín Macías, coordinador de IU hasta hace unos meses.

Por el otro está Extremadura Unida, que en 2023 se presentó de la mano de Levanta Extremadura: además de esta formación, la coalición integraba al Partido Regionalista Extremeño (PREx), a Convergencia Regionalista de Extremadura (CREx), Independientes por Extremadura y Cacereños por Cáceres).

En 2023, los resultados no fueron muy halagüeños para esta última coalición: sólo sumó 4.661 votos, un 0,76% de las papeletas, por detrás de Ciudadanos. Extremadura Unida nació en 1980 de la mano de Pedro Cañada Castillo, fundador de Acción Regional Extremeña, y fue el primer partido regionalista que obtuvo representación parlamentaria en la Asamblea extremeña.

Se define como un partido regionalista, pero también "progresista, reivindicativo, interclasista, social y radical en la defensa de Extremadura y valores extremeños", según se recogía en su página web. Si bien Unidas por Extremadura engloba a varias formaciones progresistas, Extremadura Unida no surge para Extremadura, sino desde dentro. Eso sí, a diferencia de Unidas por Extremadura, Extremadura Unida se presenta únicamente en Cáceres.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que él o "alguien de su entorno y con su conocimiento" filtró la confesión del novio de Ayuso
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que si pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. "Don Koldo" y el cumpleaños de "Don Ábalos": así es su rutina en la prisión de Soto del Real
  5. Trump, tras la "desagradable" multa de Bruselas a X: "Europa va por mal camino"
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años