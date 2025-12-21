La política nacional mira a Extremadura con unas elecciones que pueden ser un punto de inflexión

Los detalles Los resultados de este domingo van a permitir hacerse una idea de la fortaleza o decadencia de los líderes nacionales a través de los primeros de los cuatro comicios autonómicos que se celebrarán en los próximos seis meses.

Las elecciones en Extremadura se están produciendo sin incidentes. Al mediodía todos los candidatos ya habían ejercido su derecho a voto y, hasta ese momento, no se ha reportado ninguna incidencia en las 1.400 mesas electorales dispuestas para el correcto funcionamiento del proceso.

Unos comicios que podrían ser el comienzo de la segunda legislatura de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura, o al menos así lo pronostican tanto los sondeos como los expertos.

Y las ganas y la prisa han podido con ella hasta el punto de casi colarse a la hora de votar: "Ay, perdón, que estabas votando". Más "tranquila" estaba al hablar con los medios de comunicación y respecto a los resultados electorales: "Confío en que los extremeños valoren y avalen el trabajo que hemos hecho durante dos años y medio".

Las encuestas la sitúan muy cerca de la mayoría absoluta gracias, entre otras cosas, a la caída del PSOE. Por tanto, lejos quedaría el empate en escaños de las últimas elecciones.

Ahora bien, Miguel Ángel Gallardo no ha entrado en valoraciones del notable descenso (cinco escaños) que pronostican para el PSOE y se ha centrado en reforzar la garantía de las elecciones: "Es un día muy importante para reforzar nuestro sistema democrático. Votar es una buena respuesta para las dudas que se han puesto en nuestro sistema democrático".

Vox aumentaría su porcentaje

Quienes seguro que están muy expectantes son los de Abascal porque, a diferencia de los socialistas, aumentarían su porcentaje de votos con respecto a 2023 y todo indica a que podrían volver a ser clave para formar gobierno. Y esto solo sería, según ellos, el principio del cambio.

"Creo que va a ser una jornada histórica. Lo vamos a cambiar todo y vamos a empezar por Extremadura", ha afirmado su candidato Óscar Fernández.

Un cambio sobre el que alerta la candidata por Unidas por Extremadura, Irene de Miguel: "Nadie nos va a robar la democracia, pero necesitamos que no nos roben los derechos y que no retrocedamos al siglo pasado"

Porque este domingo no solo se mide la fuerza de los partidos extremeños. Estos resultados nos van a permitir hacernos una idea de la fortaleza o decadencia de los líderes nacionales. Este domingo, toda la política mira a Extremadura.

