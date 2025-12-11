Este es el programa del PP para las elecciones de Extremadura

Casi 200 páginas conforman el programa que el Partido Popular (PP) ha presentado para las elecciones de Extremadura, que se celebran de manera adelantada al no poder María Guardiola aprobar los Presupuestos.

Las elecciones de Extremadura se presentan como un termómetro a nivel nacional. Las encuestas apuntan a una subida de las derechas, aunque a María Guardiola, que vuelve a presentarse con el Partido Popular (PP), no le quedará más remedio que negociar con Vox para seguir dirigiendo la Junta. De cara al 21D, el PP se presenta con un programa de más de 600 medidas recogidas en casi 200 páginas divididas en los siguientes puntos:

Sanidad, cuidados y familia

Medidas para autónomos y pymes

Empleo y economía

Educación

Vivienda

Agricultura y ganadería

Sostenibilidad

Infraestructuras

Igualdad y corresponsabilidad

Juventud

Políticas públicas

Cultura, turismo y deporte

Administración municipalista

Justicia tributaria

Transformación digital, ciberseguridad e IA

Para las elecciones de 2023, María Guardiola presentó un programa con más de 850 puntos, recogidos en más de 330 páginas.

