21D
Así van las encuestas de las elecciones de Extremadura en 2025
El 21 de diciembre, Extremadura celebra unas elecciones autonómicas, adelantadas después de que María Guardiola no pudiera aprobar los Presupuestos. Así van las encuestas y sondeos de cara al 21D.
El PP, más de tres puntos por delante del PSOE en Extremadura de cara al 21D
Según un sondeo publicado el 27 de octubre, el PP sumaría el 41% de las papeletas en las elecciones de Extremadura, más de tres puntos por delante del PSOE, que sólo obtendría el 37,9%. La encuesta, cuyas estimaciones se extraen de entrevistas realizadas durante un mes (sólo al final se convocaron oficialmente), muestra el ascenso de Vox en la región, que alcanzaría el 12,7% de los votos, casi cuatro puntos más de los que obtuvo en 2023, cuando logró entrar en la Junta extremeña.
Los sondeos de Extremadura antes de la convocatoria de elecciones
El Partido Popular (PP) sería el partido más votado en Extremadura, según una encuesta de SigmaDos publicada en mayo de 2025, antes de la convocatoria oficial de las elecciones, adelantada por María Guardiola. Según el sondeo, los populares sumarían dos escaños más que los obtenidos en 2023, mientras que el PSOE perdería tres, pasando de los 28 ganados hace dos años a 25. Por su parte, Vox sumaría uno y Unidas Podemos se quedaría con los cuatro que ya consiguió en la última cita electoral.