Así van las encuestas de las elecciones de Extremadura en 2025

El PP, más de tres puntos por delante del PSOE en Extremadura de cara al 21D

Según un sondeo publicado el 27 de octubre, el PP sumaría el 41% de las papeletas en las elecciones de Extremadura, más de tres puntos por delante del PSOE, que sólo obtendría el 37,9%. La encuesta, cuyas estimaciones se extraen de entrevistas realizadas durante un mes (sólo al final se convocaron oficialmente), muestra el ascenso de Vox en la región, que alcanzaría el 12,7% de los votos, casi cuatro puntos más de los que obtuvo en 2023, cuando logró entrar en la Junta extremeña.