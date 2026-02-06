Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones

Las cifras Esa ganancia por parte de los grandes del Ibex supone más del doble del gasto estatal en Sanidad y en Educación juntas en 2025.

A pesar de la bajada de los tipos de interés, los seis grandes bancos del Ibex 35 han aumentado sus beneficios en 2025, alcanzando los 34 mil millones de euros, un 7% más que en 2024. Cinco de estos bancos, incluyendo Santander, BBVA, Bankinter, Unicaja y CaixaBank, han registrado mayores ganancias en comparación con el año anterior, mientras que Sabadell ha ganado un 2,8% menos. El crecimiento se debe a un aumento en el volumen de negocio, especialmente en préstamos y créditos al consumo, así como un incremento en los ingresos por comisiones, que han crecido entre un 5% y un 14%.

A pesar de la bajada de los tipos de interés, es decir, el descenso del precio del dinero, los seis grandes bancos del Ibex 35 han aumentado sus beneficios en 2025, llegando hasta los 34 mil millones de euros, lo que supone un 7% más.

Concretamente, cinco de esos bancos han ganado más en 2025 que en 2024: el Santander ha obtenido un 12% más de ganancias, BBVA un 4,5%, Bankinter un 14,4%, Unicaja un 10,3% y CaixaBankun 1,8%. Por su parte, Sabadell no ha tenido pérdidas, aunque ha ganado un 2,8% menos.

La suma total de esa hucha de la banca española alcanza los 34 mil millones, un 7% más que en 2024. Es casi lo mismo que ha gastado el Estado español, por ejemplo, en Defensa en 2025, incluso con la subida del gasto hasta el 2% del PIB. Es también más del doble del gasto estatal en Sanidad y en Educación juntas.

El motivo de esta subida es la crecida en su volumen de negocio. Aunque han bajado los tipos, ha aumentado la cantidad de préstamos. Por ejemplo, los créditos al consumo se han disparado en más de un 12% durante el año pasado.

Asimismo, también han aumentado los ingresos por todas sus comisiones. De esa partida se han embolsado desde 5% y hasta un 14% más que en 2024.

