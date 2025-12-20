Extremadura se la juega: del sueño de la mayoría absoluta de Guardiola ante Vox a la ambición de Sánchez y Gallardo

¿Qué podemos esperar? La 'popular' confía en no depender de Vox para gobernar mientras que Abascal busca hacer que todo se lea en clave nacional. El PSOE, en problemas donde hace no mucho fue uno de sus grandes bastiones.

Extremadura enfrenta un día crucial para su futuro político, con elecciones que impactan tanto a nivel autonómico como nacional. El Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Vox están en el centro de esta contienda, con Vox intentando nacionalizar la campaña. Santiago Abascal busca destacar su figura sobre la de su candidato local, Óscar Arturo Fernández, mientras María Guardiola del PP aspira a una mayoría absoluta que Alberto Núñez Feijóo considera difícil. Pedro Sánchez apoya a Miguel Ángel Gallardo del PSOE, pero el partido enfrenta el riesgo de perder su antiguo bastión. Los resultados son inciertos, y dependerán del voto de los extremeños.

Extremadura vive un día clave para su futuro. Para el devenir tanto de la comunidad autónoma como para los partidos políticos en liza. Para el PP, para el PSOE y para Vox. Para las demás formaciones de izquierda que allí concurren. Porque toca pasar por las urnas. Porque toca una votación trascendental incluso en clave nacional.

Y es que se ha llegado incluso a llamar 'laboratorio' a Extremadura. Así ha sido porque la partida se ha jugado en clave Moncloa. Porque los líderes se han volcado. Porque han eclipsado, en el caso de Vox, a su líder autonómico.

Abascal se quiere llevar todo al plano nacional. Que todo lleve su cara. Que él esté por delante de Óscar Arturo Fernández, su candidato. Alguien por quien se pregunta María Guardiola. Por quien la 'popular' ha cuestionado a la ciudadanía para conocer si saben quién es.

Quizá le necesite para gobernar a pesar de su sueño con la mayoría absoluta. Ella cree. Feijóo, no tanto. El líder del PP sabe que es complicado. Sabe que hay muchas piezas en el tablero de ajedrez en el que Vox puede tener el control.

En el que el PSOE también quiere tener su espacio. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha mostrado su ambición en la campaña de Miguel Ángel Gallardo... pero es una alegría que pende de un hilo.

Pueden dar la sorpresa, pueden mantenerse, pero puede también ocurrir todo lo contrario con el socialismo hundido en una comunidad que hasta hace no mucho era uno de sus grandes fortines.

Todos los escenarios están abiertos. Desde el más posible hasta el más improbable. Desde una mayoría absoluta del PP a un Vox clave o un PSOE fuerte o hundido. Serán las urnas las que decidan. Serán los extremeños y las extremeñas quienes dicten democracia.

