La abstención de las últimas elecciones de Extremadura

No votar también es elegir. En España, el voto no es obligatorio, por lo que las tasas de abstención varía en función del interés o afección política, pero también por otros muchos factores. Así ha funcionado en Extremadura.

En elecciones, incluso no votar a un partido también supone elegir. Cuando un elector no tiene claro a quién votar o tiene claro que no quiere votar a ninguna de las candidaturas presentadas, suele dudar entre emitir un voto en blanco o un voto nulo. Pero existe otra opción, que es la de la abstención, que supone básicamente no ir a votar y, por lo tanto, no introducir el voto. Incluso el elector que solicita el voto por correo, si después no entrega la documentación con su papeleta, se considera que se ha abstenido.

A diferencia de los nulos o los blancos, no se puede determinar la causa de la abstención, ya que depende de cada persona: puede ser por indiferencia, descontento con el sistema electoral o con la política, por alguna indisposición... En las elecciones de 2023, por ejemplo, fueron un total de 236.666 electores los que eligieron esta opción, un más que considerable 27,58% del total de los votantes. Sin embargo, no es una cifra inusual cuando se trata de elecciones en Extremadura.

En 2019, fueron 276.642 votantes no introdujeron sus papeletas en las urnas en las autonómicas extremeñas, un 30,74% de la población con derecho a voto; y en las anteriores, las de 2015, la tasa de abstencionismo fue del 28,5% (260.659 abstenciones). Los años electorales anteriores, Extremadura ha registrado una cifra similar de abstenciones:

2011: 229.783 abstenciones (25,3%)

2007: 223.795 abstenciones (25%)

2003: 214.760 abstenciones (24,4%)

1999: 235.226 abstenciones (26,6%)

1995: 183.284 abstenciones (21,7%)

1991: 240.488 abstenciones (29,2%)

1987: 207.057 abstenciones (25,6%)

1983: 220.956 abstenciones (28,1%)

Históricamente, se suele relacionar una mayor abstención con una victoria de la derecha. En Extremadura, los procesos electorales en los que la abstención superó el 28% del censo electoral han sido 1983, 1991, 2015, 2019 y 2023: en todas ellas, el PSOE fue la lista más votada.

