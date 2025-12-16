Ahora

Cambios en el Gobierno

Pilar Alegría se despide del Gobierno y pone la vista en las elecciones de Aragón: "He sido muy feliz"

Los detalles La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes se despide este martes con su último Consejo de Ministros. "Ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón", ha escrito.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pilar Alegría dice adiós al Gobierno de coalición. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes formará parte de su último Consejo de Ministros, según ha podido confirmar laSexta, antes de centrarse en la campaña de las elecciones de Aragón.

En un mensaje en su cuenta de X, Alegría hace balance de los cuatro años y medio como ministra, los cuales considera un "privilegio" y un "orgullo". "He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", añade.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón que se celebrarán el 8 de febrero. Ahora, la portavoz vuelve a su "casa", dejando paso a la que será la quinta portavoz del Gobierno de Sánchez. La primera fue Isabel Celáa, de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría.

Lo que sabemos es que la sucesora de Alegría en el puesto de portavoz será otra mujer, con un Sánchez que descartó acometer grandes cambios en el Gobierno. "Hay que dar un nuevo impulso más que en la composición del Gobierno", recalcó este lunes, apuntando a "cambios puntuales en función de las elecciones" que se produzcan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, contra todos: hace oídos sordos a los ruegos de sus socios y pone la vista "más allá" de 2027
  2. De la cobra de Rufián a las lágrimas y los reproches por proteger a Mazón: Pradas se defiende en el Congreso con una declaración muy medida
  3. Así 'vigilará' Hacienda los pagos por Bizum a partir de 2026 (y no, no cambia mucho para los particulares)
  4. Estados Unidos mata a ocho personas en un nuevo ataque contra tres supuestas narcolanchas en el Pacífico
  5. Última hora de la borrasca Emilia | Las intensas lluvias provocan la salida de las ramblas y obliga a cortar algunas carreteras en Águilas, Murcia
  6. Sangre en el hotel donde se alojó Nick Reiner la noche de la muerte de sus padres: "Parecía desorientado"