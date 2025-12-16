Pilar Alegría se despide del Gobierno y pone la vista en las elecciones de Aragón: "He sido muy feliz"

Los detalles La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes se despide este martes con su último Consejo de Ministros. "Ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón", ha escrito.

Pilar Alegría se despide del Gobierno de coalición para centrarse en la campaña electoral de Aragón, donde será la candidata del PSOE en las elecciones del 8 de febrero. Tras participar en su último Consejo de Ministros, Alegría expresó su satisfacción por los cuatro años y medio como ministra, destacando que ha sido un "privilegio" y un "orgullo". Con entusiasmo, regresa a su "casa" en Aragón con el objetivo de trabajar en la mejora social, económica y de derechos. Su sucesora como portavoz del Gobierno será otra mujer, en un contexto donde Pedro Sánchez no planea grandes cambios gubernamentales, sino ajustes puntuales.

Pilar Alegría dice adiós al Gobierno de coalición. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes formará parte de su último Consejo de Ministros, según ha podido confirmar laSexta, antes de centrarse en la campaña de las elecciones de Aragón.

En un mensaje en su cuenta de X, Alegría hace balance de los cuatro años y medio como ministra, los cuales considera un "privilegio" y un "orgullo". "He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", añade.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón que se celebrarán el 8 de febrero. Ahora, la portavoz vuelve a su "casa", dejando paso a la que será la quinta portavoz del Gobierno de Sánchez. La primera fue Isabel Celáa, de 2018 a 2020; tras ella le sucedió la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de 2020 a 2021; después le sucedió Isabel Rodríguez, de junio de 2021 a noviembre de 2023; y, por último, ha sido Pilar Alegría.

Lo que sabemos es que la sucesora de Alegría en el puesto de portavoz será otra mujer, con un Sánchez que descartó acometer grandes cambios en el Gobierno. "Hay que dar un nuevo impulso más que en la composición del Gobierno", recalcó este lunes, apuntando a "cambios puntuales en función de las elecciones" que se produzcan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.