Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"

¿Quién es?La alcaldesa de Ripoll, fundadora de Alianza Catalana, sueña con una Cataluña sin inmigrantes y sin islam. Además, rechaza todo aquello que tenga que ver con lo español. Y lo hace a través de ideas de extrema derecha y una apuesta por el independentismo radical.

Alianza Catalana sigue creciendo en las encuestas. Esta formación sueña con una Cataluña independiente en la que, además, no haya inmigrantes, a los que consideran responsables de los problemas sociales del territorio. Pero, además, también rechaza a España y considera que el Estado español saquea el territorio.

Sílvia Orriols fundo este partido ultranacionalista en 2020 y, desde entonces, no duda en compartir sus ideas xenófobas, ultraderechistas e independentistas. Así, se puede ver como la líder catalana exterioriza su odio por el Estado Español con lemas tan contundentes como "¡Muerte a España y viva Cataluña!".

Odio al Estado español

La alcaldesa de Ripoll, además, ha escogido solo hablar en catalán ya que considera que es su lengua natural. "Soy catalanohablante y defiendo a los catalanes, en este sentido que durante muchos siglos se nos ha prohibido nuestra lengua, ha sido una lengua perseguida", reflexiona.

Orriols señala que "el Estado español ha intentado asimilarnos repetidamente a la nación castellana imponiéndonos el castellano, y por lo tanto yo me niego hoy en día a hablar este idioma".

La diputada, señala, además, que se niega a hablar español ya que considera que Cataluña es una colonia del Estado Español y que llevan más de 300 años ocupados. Aunque Cataluña tiene autogobierno, parlamento, elecciones libres y competencias propias, para Orriols estas competencias son "siempre limitadas". "Y evidentemente estamos saqueados fiscalmente por el Estado español", añade.

Odio al inmigrante

Orriols ha utilizado, por ejemplo, los atentados yihadistas perpetrados en Cambrils y Barcelona para justificar su discurso xenófobo. Además, la diputada catalana justifica la política antimigratoria de Trump ya que, en su opinión, está cumpliendo su programa electoral. Orriols señala que esa política estaba incluida en el programa electoral del líder estadounidense, lo que significa que este está cumpliendo lo que ahí había establecido.

Este discurso, centrado en el miedo al migrante o el odio hacia el Estado español, se ha convertido es una estrategia política que ha conseguido arrastrar muchos votos y situarla, por ejemplo, a la cabeza del Ayuntamiento de Ripoll. Un discurso de extrema derecha que parece seguir calando entre la sociedad.

