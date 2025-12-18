El Intermedio recurre a los grandes personajes del año para felicitar la Navidad: de Santos Cerdán a un Trump gigante

El programa recurre a la Inteligencia Artificial para descubrir cómo sería una cena en la que estuvieran reunidos los políticos que más han destacado este año. Descubre el resultado en el vídeo principal.

El Gran Wyoming pregunta a Sandra Sabatés qué es para ella la Navidad. "Qué pregunta", responde la presentadora, "muchas cosas, pero, si tengo que resumirlo, es estar muy lejos de esta mesa". El presentador, por su parte, señala que la Navidad, para él, "consiste en compartir: compartimos mesa, nuestros buenos deseos, y este año queremos compartir una felicitación navideña muy especial".

Como explica, esta está protagonizada "por los grandes personajes del año". Así, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, un gran número de políticos españoles, están reunidos disfrutando de una cena navideña.

Entre ellos, por ejemplo, 'Santos Cerdán' o 'José Luis Ábalos', que se están encendiendo un puro con un billete de 50 euros. En la cocina, 'Isabel Díaz Ayuso' y 'Miguel Ángel Rodríguez' cocinan al 'ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz'.

Después, aparece 'Juan Carlos I' mostrando sus memorias, rodeado de tres chicas. En la felicitación tampoco falta 'Carlos Mazón' que demuestra sus dotes como cantante en un karaoke con la corbata en la cabeza. 'Alberto Núñez Feijóo', por su parte, carga en su espalda a 'Santiago Abascal'.

Un 'Donald Trump' de grandes dimensiones ataca el hotel en el que se está celebrando esta cena y consigue entrar, lo que provoca que los asistentes corran despavoridos. En su carrera, encuentran a 'Pedro Sánchez' tomando una copa de champán en una habitación en llamas.

