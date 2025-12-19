Vecinos de Fuente de Cantos aseguran haber sido víctimas de otros robos en las últimas semanas: "Tenían pasamontañas y llevaban una radial"

El contexto Las autoridades han encuadrado el robo en una oficina de Correos del pueblo de Badajoz en un acto de "delincuencia común", desmintiendo la teoría del PP de un supuesto "pucherazo".

En las últimas semanas, el pueblo de Fuente de Cantos, en Badajoz, ha sufrido una serie de robos, destacando el reciente asalto a una oficina de Correos, donde ladrones se llevaron una caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos por correo. Este incidente se suma a otros robos en la zona, como en una tienda de móviles, un estanco y una panadería, lo que ha llevado a los vecinos a creer que se trata de "profesionales". La Guardia Civil investiga los hechos como "delincuencia común". Los votos robados fueron hallados tirados, y los electores afectados podrán volver a votar.

Los vecinos de Fuente de Cantos (Badajoz) llevan sufriendo varios robos "recientemente" en el pueblo en las últimas semanas. Varios testimonios recogidos por el diario 'El Español' recogen los "incidentes" que ha sufrido este pueblo extremeño, con robos similares al vivido este jueves en una oficina de Correos, cuando un grupo de ladrones se llevaron una caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo para las elecciones que se celebran en Extremadura este domingo.

El citado medio recoge el testimonio de un trabajador que asegura que no es la primera vez que tienen problemas con ladrones en esa vía. Hace unas semanas hubo otro incidente en una tienda de móviles. Es más, en una calle paralela hubo "un intento de robo" y hace unos meses otro más "en un estanco en el que rompieron la luna del escaparate de la entrada e inutilizaron la cámara de vigilancia".

A estos sucesos hay que sumar otro en una panadería próxima en la misma vía. "Tenían pasamontañas y llevaban una radial", cuenta. Los vecinos piensan, teniendo en cuenta esta serie de incidentes, que los robos están perpetrados por "profesionales": "Son gente que sabe lo que hace, no es el típico 'raterillo' del pueblo".

Estos robos serían una prueba más de ese alarmismo del que está haciendo gala el PP en las últimas horas, que ha optado por propagar la teoría de un supuesto "pucherazo" cuando, en realidad, todo apunta a que se trata de un acto de "delincuencia común", según apunta la investigación de la Guardia Civil.

Durante la madrugada del jueves, tres oficinas postales de la comunidad fueron asaltadas en los municipios de Santa Amalia, Torremejía y Fuente de Cantos. En las dos primeras, los ladrones se llevaron artículos comerciales de la oficina y, aunque forzaron las cajas fuertes, no se pudieron robar su contenido.

En cambio, en Fuente de Cantos extrajeron la caja fuerte entera. En su interior había 14.000 euros y los famosos 124 votos por correo. En la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha encontrado a las afueras del municipio la caja fuerte abierta y calcinada, junto a los votos robados, que estaban tirados por el suelo.

Fuentes de la investigación han declarado a laSexta que los ladrones "no iban a por los votos", ya que "no sabían lo que había dentro, puesto que arrancan la caja fuerte entera". Además, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.

