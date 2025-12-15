Ahora

Segunda cita del ciclo electoral

Azcón adelanta las elecciones en Aragón al 8 de febrero tras el 'no' de Vox a los presupuestos

Los detalles Aragón se convertirá en la cuarta comunidad autónoma gobernada por el PP que va a las urnas en los próximos tres meses y la tercera que lo hace por el bloqueo de Vox a sus cuentas públicas.

Imagen de archivo de Jorge Azcón, presidente de AragónImagen de archivo de Jorge Azcón, presidente de AragónEuropa Press

Aragón celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado este lunes la disolución de las cortes tras fracasar las negociaciones presupuestarias con Vox, con cuyo líder autonómico, Alejandro Nolasco, se reunió durante la mañana del pasado viernes.

De esta forma, Aragón se convertirá en la cuarta comunidad autónoma gobernada por el PP que va a las urnas en los próximos tres meses y la tercera que lo hace por el bloqueo de Vox a sus cuentas públicas. El PP protagoniza un gran ciclo electoral que arranca el 21 de diciembre con comicios en Extremadura y continúa con elecciones en Aragón el 8 de febrero, en Castilla y León en el mes de marzo y en Andalucía en junio. De todas ellas, Andalucía es la única que lo hará agotando la legislatura. Los otros tres comicios han sido provocados directamente por la negativa de la formación de Santiago Abascal en las respectivas negociaciones presupuestarias.

*Noticia en ampliación.

