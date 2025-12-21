Ahora

Elecciones Extremadura

Mayor representación nacional y más oportunidades para los jóvenes: lo que piden los extremeños cuando van a votar

Los detalles Este domingo miles de extremeños votan para elegir su próximo presidente autonómico. Al preguntar a los ciudadanos por qué votan este domingo, entre sus peticiones están tener "mayor representación nacional", "industria" y "oportunidades" para los jóvenes.

Cerca de 800 colegios electorales abren sus puertas en Extremadura en una jornada en la que están citadas 860.375 personas
Este domingo Extremadura ha estado marcada por un día hibernal con frío y lluvia. Aun así, los extremeños han salido a la calle para ejercer su derecho a voto y elegir su próximo presidente autonómico.

En la localidad de Zafra, un joven comentaba a laSexta que lo primero es lo primero. Porque después de desayunar y tomarse el café, entonces sí, el chico ha acudido a las mesas a votar para que, según ha dicho, "lleguen los trenes de una vez".

Algunos vecinos, de hecho, animaban al voto desde primera hora de la mañana. "Es una obligación que tenemos", decía uno, mientras otro recordaba que "es importante venir a votar".

Pero, ¿por qué votan los extremeños en estas elecciones? María pide que se les tenga más en cuenta. "Queremos mayor representación nacional. Que se nos tenga en cuenta, estamos desfavorecidos", ha señalado.

María no es la única que pide mayor atención. "Que luchen desde aquí, no desde Madrid", reclaman otros ciudadanos. Juan Miguel y Macarena, quien han venido en familia, han asegurado que votar "es un derecho y casi una obligación". Y, puestos a pedir, han indicado que les gustaría tener "industria" y "oportunidades" por los jóvenes y su futuro.

Por eso, precisamente, también vota Daniel. "Yo voto porque me gusta trabajar en el campo", cuenta. Si no, se tendría que haberse marchado de su pueblo Ahillones. De esta manera, ha dicho que "un poco más de otros sectores es lo que haría falta para que la gente se quede aquí".

En su pueblo son pocos los que se atreven a quedarse. Mariana se ha tenido que ir a Sevilla, pero ella no lo ha elegido. "Me quiero quedar en mi pueblo, pero no puedo" porque, dice, faltan oportunidades. Precisamente es lo que espera que se solucione tras estas elecciones.

