Me ha tocado formar parte de una mesa electoral en las elecciones de Extremadura... ¿y ahora qué?

Extremadura celebra el 21 de diciembre elecciones adelantadas. Muchos extremeños ya han recibido su notificación de que tienen que formar parte de una mesa electoral. ¿Y ahora qué pasa?

El 21 de diciembre, Extremadura celebra unas elecciones adelantadas que, para muchos, tienen un tono a nacional. Precisamente en tono nacional —y estancados en las encuestas— ha arrancado la campaña electoral extremeña, a 15 días de los comicios. Y a dos semanas de la cita, muchos de los más de 890.000 electores extremeños ya habrán recibido una notificación que les informa de que tienen que formar parte de alguna de las mesas electorales el 21D. Otros aún pueden recibirla en los próximos días, especialmente si los designados han presentado alegaciones para 'librarse' de la mesa y la Junta Electoral las acepta, razón por la cual habría que llamar a otros.

En cualquier caso, una vez que uno reciba la notificación, ¿qué toca hacer? La respuesta es diferente en función de lo que el elector decida: si quiere presentar alguna excusa (y aún está a tiempo para ello) puede hacerlo; en caso de no hacerlo, no le quedará más que esperar a que llegue el 21D e ir a ejercitar su papel como integrante de una mesa. Como si de un 'elige tu propia aventura' se tratara, puedes ir al siguiente apartado para saber cómo tratar de 'librarte' de la mesa o, en su defecto, al último para saber qué te tocará hacer el día 21 de diciembre.

Si no puedes formar parte de la mesa electoral...

Si existe alguna razón por la que no puedas acudir a la mesa electoral el día de las elecciones, tendrás que presentar una excusa ante la Junta Electoral en el plazo adecuado (siete días desde la recepción de la notificación): algunas como estar embarazada de más de seis meses, haber formado parte de una mesa electoral al menos en tres ocasiones en los últimos 10 años o ser mayor de 65 años son excusas que eximen directamente; otras, como tener una prueba médica o un evento importante, como una boda u otro acontecimiento familiar, son valorados por la propia Junta.

Si la Junta Electoral acepta la excusa, quedarás 'liberado' de este 'trabajo' y tendrán que designar a otra persona, para poder contar siempre con un presidente y dos vocales titulares y dos suplentes para cada uno. Si no la aceptan, no te quedará más opción que acudir el día 21D a la mesa electoral que te corresponda porque, de no hacerlo, podrías estar incurriendo en un delito sancionado.

Si vas a formar parte de la mesa electoral el 21D

Si no existe ninguna causa por la que no puedas ir el día de las elecciones al centro que te ha tocado, sólo es cuestión de prepararse: eso sí, los integrantes de la mesa electoral reciben un manual donde se les explica todo lo que tienen que hacer ese día. Lo primero, siempre, es acudir sobre las 8:00h de la mañana a la mesa electoral que le corresponde para que ésta quede constituida; una vez que el presidente y los vocales ya forman parte de la mesa, quedan 'liberados' los suplentes. Desde este momento y hasta que empiece la votación (a las 9:00h), los integrantes de la mesa tendrán que:

Recibir a los interventores e interventoras (e incluirlos en el acta)

Comprobar que todo el material electoral está disponible: que la urna está cerrada y precintada, que el color y los sobres de votación son los correctos (y que siempre haya disponibles), que la cabina de votación esté cerca de la mesa, que cuentan con toda la documentación electoral (listado del censo, lista de votantes...)

Comprobar que el local electoral es adecuado para proceder a la votación

Rellenar el acta de constitución de la mesa (y firmarla)

A partir de las 9:00h ya comienza la votación y es a raíz de este momento cuando a los integrantes de la mesa les tocará ir comprobando la identificación de los electores, su inclusión en el censo y comprobación de que se encuentran en la mesa correcta, y la anotación de cada votante en la lista de electores. Así, hasta las 20:00h, y cuando se cierren los colegios, se añadirán las papeletas del voto por correo al proceso. Llegados a este punto, los miembros de la mesa electoral pueden votar y, una vez terminada esta fase, se firma la lista de votantes y empieza el recuento de votos, cuyo resultado tendrán que anotar en el acta.

Los integrantes de la mesa electoral recibirán en concepto de dietas un pago de 70 euros y, en el caso de que el domingo sea jornada laborable para ellos, tendrán derecho a disfrutar de un permiso retribuido durante todo el día y una reducción de cinco horas en su jornada del día siguiente. Eso sí, en todo momento contarán con protección de la Seguridad Social ante contingencias o situaciones que pudieran derivarse de su participación en las elecciones.

