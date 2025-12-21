¿Quién va ganando las elecciones de Extremadura en Cáceres?

Cáceres ya votó de manera mayoritaria al PP en 2023: de los menos de 70.000 votos que había sumado en 2019 subió a casi 92.000 hace dos años y medio, cuando María Guardiola consiguió formar gobierno.

En 2023, el PSOE ganó las elecciones en Extremadura, pero los resultados apuntaban a un posible pacto entre las derechas, que fue precisamente lo que ocurrió: María Guardiola, con un PP empatado en escaños al PSOE, negoció con Vox para convertirse en presidenta, aunque no logró sacar adelante los últimos Presupuestos, lo que la abocó a adelantar comicios. Ahora, puede que regrese a la casilla de salida de un tablero político que se ve como un posible cambio de rumbo a nivel nacional. En aquellas elecciones, Cáceres ya cambió de color.

Mientras los socialistas eran los más votados en términos generales, en la provincia de Cáceres fue el PP: los populares sumaron tres escaños a los 10 que ya tenían, gracias al voto de 91.915 cacereños, muchos más de los que habían elegido al Partido Popular en 2019, cuando únicamente los votaron 69.906. Entretanto, el PSOE perdía dos escaños, quedándose uno por detrás de los de Guardiola con una pérdida de unos 20.000 votos: 86.080 cacereños introdujeron la papeleta del PSOE en las urnas, mientras que cuatro años antes lo habían hecho más de 104.000.

