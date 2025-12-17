Vestida de rojo, luciendo moreno o con el pelo rubio platino: así han sido los 'looks' de Leire Díez desde que se destapara su faceta como fontanera del PSOE

Más Vale Tarde ha hecho un repaso por las distintas versiones que se han podido ver de la fontanera del PSOE, Leire Díez, desde que se tienen registros suyos.

Como a la mayoría de cargos del PSOE a quienes se les ha preguntado por su supuesta relación con la fontanera, Leire Díez, han negado conocerla, en Más Vale Tarde han hecho un repaso por todos los 'looks' que ha lucido desde que se tienen imágenes suyas.

En el primero de ellos se la puede vestir de rojo y lucir gafas de sol. Con este atuendo acudió en junio a la sede del partido socialista para dar explicaciones tras la publicación de los audios en los que pedía información acerca de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, y darse de baja como militante.

Con ropa blanca y algo más morena se la pudo ver al día siguiente en la icónica rueda de prensa en la que estuvo 20 minutos posando ante los medios de comunicación; en la que aseguró que ella no era "ni fontanera, ni cobarde" y en la que acabó encarándose con Víctor de Aldama.

No obstante, el programa no se ha quedado ahí y ha echado la vista atrás para encontrar más versiones de Díez. En concreto, ha retrocedido cinco años, hasta 2020, cuando aparece en fotos junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos con el pelo corto y rubio. Aunque también se le pudo ver aquel año con el pelo largo y rizado.

Pero no eran las últimas imágenes que se tenían de ella, de hecho, en pleno año pandémico también se la pudo ver con media melena rubia y un buen moreno de piel moderando una charla feminista. Aunque también cerca de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante un acto del partido, de nuevo, con el pelo corto.

Pero ninguno de esos rubios es comparable con el platino que lució durante el año 2022, cuando era jefa del área de relaciones internacionales de Correos y directora de Filatelia. Un estilo que contrasta con el sobrio que ha exhibido en sus últimas apariciones, cuando ha tenido que acudir a declarar a los juzgados de Plaza Castilla como investigada por conseguir información comprometedora contra los mandos de la UCO.

Pero el último, y el que más ha gustado en la redacción de Más Vale Tarde, ha sido con el que ha salido de los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). En esta ocasión se ha podido apreciar con un abrigo largo verde, tratando de ocultar su cara con una capucha.

