Consulta el programa de Vox para las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre

El candidato de VOX para Extremadura, Óscar Fernández Calle, durante la tradicional pegada de carteles en Cáceres.

El próximo día 21 de diciembre los extremeños y extremeñas acudirán a las urnas y Vox ya ha presentado sus propuestas para liderar Extremadura durante el próximo mandato.

Desde que a finales de octubre María Guardiola (actual presidenta de Extremadura) convocara elecciones anticipadas para su comunidad, los comicios extremeños previstos para el 21 de diciembre de este mismo año han agitado el calendario electoral del Partido Popular a la espera de Moreno, Mañueco y Azcón.

No solo el del PP, todos los partidos y candidatos proclamados para ir a elecciones entraban en campaña este 5 de diciembre de manera oficial.

Más de 890.000 extremeños están llamados a acudir a las urnas en apenas dos semanas ante un CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas en España) que augura una caída al PSOE de nueve escaños y obliga al PP a pactar con Vox en Extremadura.

Para estas elecciones de 2025, ya conocemos que Podemos, IU y Alianza Verde repiten como coalición (Unidas por Extremadura) o que Óscar Fernández Calle será el candidato de Vox.

Más allá de estas últimas informaciones que resuenan en la actualidad diaria, los partidos políticos ya empiezan a ofrecer sus programas electorales, llenos de propuestas que pretenden alzarse como las favoritas entre los votantes, que esperarán verlas cumplidas durante el mandato de turno.

Programa electoral para Extremadura de Vox

Con su lema de "el extremeño, primero", Vox apuesta de lleno por "la Extremadura rural", defendiendo el producto nacional frente al extranjero e incluyendo su apuesta por la caza en este mismo punto del programa electoral. En contraposición, también claman por la reindustrialización de Extremadura, buscando el liderazgo energético.

Además, garantizan la mejora de los servicios públicos y a una vivienda digna mientras prometen una bajada "radical" de impuestos. Por supuesto, en Extremadura continúan su planteamiento de una política antiinmigratoria que mantienen en cada uno de sus programas políticos a nivel nacional.

Así, empieza la temporada de recibir papeletas y programas electorales para los extremeños y extremeñas, al menos para los que residan en la Comunidad. Y es que, además de aquellos que residen de manera habitual en el extranjero pero mantienen su censo electoral en la región, con probabilidad se unirán aquellos que, con motivo de las fiestas navideñas, se encuentren a kilómetros de su colegio electoral el domingo de votación. No hay problema: muchos de ellos aún pueden solicitar el voto por correo.

