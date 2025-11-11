Óscar Fernández Calle será el candidato de Vox en las elecciones de Extremadura

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en una imagen de archivo

El 21 de diciembre se celebran las elecciones extremeñas, adelantadas por María Guardiola al ser incapaz su Gobierno de aprobar los Presupuestos. Vox, que entró en el Gobierno extremeño en 2023, cambia de candidato.

Vox, que entró en el Gobierno de Extremadura gracias a un acuerdo con el PP de María Guardiola, ha decidido cambiar de candidato para las elecciones extremeñas de 2025, adelantadas al 21 de diciembre ante la imposibilidad de Guardiola de aprobar los Presupuestos. Mientras que el que era portavoz del partido de ultraderecha en el Ayuntamiento de Mérida, Ángel Pelayo Gordillo, fue el candidato en las elecciones de hace ahora algo más de dos años, el partido ha elegido al actual portavoz en la Asamblea extremeña, Óscar Fernández Calle, como candidato a la Presidencia de la Junta.

Así lo ha anunciado este martes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Para este puesto también se barajaba el nombre del actual senador y presidente del grupo parlamentario en la Asamblea, Pelayo Gordillo, pero finalmente Vox ha optado por Fernández Calle para liderar la candidatura.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.