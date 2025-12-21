De "empezar el cambio" a "una Extremadura mejor": los candidatos votan en una jornada clave para la mayoría que busca el PP

Los detalles Los primeros candidatos en ejercer el derecho al voto han sido Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). Más tarde, lo ha hecho el candidato del PSOE Miguel Ángel Gallardo. La última en hacerlo ha sido la candidata 'popular' María Guardiola.

La jornada electoral en Extremadura ha comenzado sin incidentes, con 1.400 mesas electorales constituidas con normalidad. A las 11:00 horas, la participación alcanzó el 8,78%, un dato más bajo de lo habitual, aunque nunca se había realizado un avance tan temprano. Los primeros candidatos en votar fueron Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), seguidos por Miguel Ángel Gallardo (PSOE). Fernández expresó su deseo de cambio para Extremadura, mientras que De Miguel animó a votar por los derechos y libertades. Gallardo destacó la importancia de reforzar el sistema democrático, en referencia al robo de votos en Fuente de Cantos.

La jornada electoral en Extremadura ha comenzado sin incidentes tras ser constituidas con normalidad las 1.400 mesas electorales a las 10.00 horas de este domingo. El dato de participación en las urnas ha alcanzado el 8,78% a las 11:00 horas. Este dato es algo más bajo de lo habitual para un primer recuento en comparación con anteriores elecciones, pero, al mismo tiempo, nunca se había realizado un avance tan temprano.

Los primeros candidatos en ejercer el derecho al voto han sido Óscar Fernández (Vox) e Irene de Miguel (Unidas por Extremadura). Más tarde, lo ha hecho el candidato del PSOE Miguel Ángel Gallardo. La última en hacerlo ha sido la candidata 'popular' María Guardiola.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, quien ha sido el candidato más madrugador, ha atendido a los medios de comunicación a la salida del Centro de Educación Infantil y Primaria Castra Cecilia de Cáceres y ha mostrado su deseo de que "hoy empiece el cambio que tanto necesita nuestra tierra".

"Va a empezar el cambio"

"Estamos seguros que aquí va a empezar el cambio. Animamos a los extremeños a que sean participes. Creo que va a ser una jornada histórica", ha añadido Fernández recalcando que Extremadura será el primer paso de lo que ocurra en el futuro en España.

Por su parte, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, quien ha votado en torno a las 10:30 horas, ha atendido a los medios de comunicación a su salida del Centro de Educación Infantil y Primaria Calatrava de Mérida.

"Mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión y eso para mí ya es una victoria. Animo a todo el mundo a votar. Nadie nos va a robar la democracia, pero necesitamos que no nos roben los derechos, las libertades y que no retrocedamos al siglo pasado", ha señalado. De Miguel ha animado a los electores a "llenar las urnas de votos de esperanza" y ha mostrado su ambición por tener "una Extremadura mucho mejor de la que nos han dejado".

Pasadas las 11:00 horas, Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, ha depositado su voto en las elecciones autonómicas en el Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena (Badajoz). Antes de votar, Gallardo ha hablado ante los medios de comunicación.

"Es un día muy importante para reforzar nuestro sistema democrático. Votar es una buena respuesta para las dudas que se han puesto en nuestro sistema democrático. Deseo que vote mucha gente", ha afirmado el socialista en referencia a las dudas expresadas por María Guardiola, la candidata del PP, tras el robo de 124 votos producido esta semana en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz).

Guardiola se muestra "tranquila y confiada"

Por su parte, la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido la última candidata en votar. Así, Guardiola ha realizado una breve declaración ante los medios de comunicación tras haber depositado su voto pasado el mediodía en el colegio electoral CEIP El Vivero.

"Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, las que trabajan para mejorar los servicios públicos y funcione el comercio y el turismo", ha afirmado la 'popular' haciendo un llamamiento al voto y pidiendo "llenar las urnas".

Respecto a los resultados electorales, se ha mostrado "tranquila y confiada": "Confío en que los extremeños valoren y avalen el trabajo que hemos hecho durante dos años y medio".

Y, por último, al ser preguntada sobre si este domingo podría ser el día en el que "entierra" al socialismo, Guardiola ha afirmado que ella no va a "enterrar nadie": "Vengo a salvar, construir, mejorar y ofrecer una Extremadura mejor".

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.