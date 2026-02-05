La primera ley de Igualdad en España: una lucha contra los "arcaicos privilegios" de los hombres en plena Guerra Civil

Sí, pero La norma republicano duró poco, puesto que el fascismo ganó la contienda y Francisco Franco instauró su dictadura con el retroceso en derechos como protagonista.

En 1937, durante la Guerra Civil, un gobierno republicano en España aprobó la primera ley de Igualdad, una normativa avanzada que buscaba eliminar los privilegios legales de los hombres y establecer la igualdad absoluta entre géneros. La ley permitía a las mujeres desempeñar funciones civiles y ejercer todos los derechos como los hombres. Sin embargo, la Falange y la Iglesia católica se opusieron, promoviendo roles tradicionales para las mujeres. La Falange, a través de su sección femenina, difundía mensajes de sumisión femenina. El papa Pío XI también criticó la ley. La normativa fue derogada tras la victoria franquista en 1939.

"La igualdad de derecho entre el hombre y la mujer debe ser absoluta", rezaba el texto de 1937, que continuaba subrayando que "la mujer tiene que poder desempeñar las misma funciones civiles que el varón". Además, también contemplaba que tuviera la misma capacidad para ejercer todos los derechos.

Sin embargo, frente a ese avance histórico para las mujeres estaba la Falange de Primo de Rivera, la cual se dedicaba a soltar discursos sobre el papel "natural de la mujer" como, según decían, ser madre, cuidadoras o dedicarse a la familia. De hecho, clamaban no ser "feministas", puesto que no entendían que la manera de respetar a la mujer consistiera en sustraerla de su "magnífico destino" y "entregarla a funciones varoniles".

Un discurso que contó con una pieza clave para su calado en la sociedad. Era la sección femenina de la Falange, que el mismo año que se aprobaba la ley creaba su sección de prensa y propaganda. Un canal a través del cual mandaban mensajes en los que explicaba que el ideal de mujer era ser sumisa y dedicada exclusivamente a cuidar.

En la misma línea se encontraba la Iglesia católica, que quería confinar a la mujer al ámbito doméstico y a su rol de madre. En este sentido, el clero criticaba los avances en Igualdad como una puesta en peligro de la familia tradicional. Tanto era el recelo a esta nueva norma que hasta el Vaticano se pronunció.

Lo hacía el mismo papa Pío XI mediante una misiva en la que criticaba que "para el comunismo no existía vínculo alguno que ligara a la mujer con su familia y con su casa". Además, consideraba que se separaba "a las mujeres de la vida doméstica y del cuidado de los hijos para arrastrarla a la vida pública".

Pese a todos estos frentes de críticos, la ley salió adelante aunque no por mucho tiempo. Apenas tres años después, los fascistas de Francisco Franco ganaban la guerra e instauraban su régimen haciendo retroceder a todo el país en derechos. También en materia de Igualdad.

