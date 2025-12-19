El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo

La presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, María Guardiola (C), participa en un acto electoral

Los detalles Mientras el PP habla de "robo de la democracia", "dinamitar los cimientos de la libertad" y "pisotear los derechos del pueblo extremeño", las autoridades trabajan para que todos los vecinos puedan votar de nuevo. Un caso de delincuencia común, sin fraude, sin manipulación política y sin riesgo para la democracia, lejos del falso pucherazo que defiende el PP.

En las horas finales de la campaña electoral en Extremadura, el PP ha acusado al Gobierno de un supuesto pucherazo tras el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Badajoz. Aunque el PP ha calificado el incidente como un "robo de la democracia", la investigación de la Guardia Civil sugiere que se trata de delincuencia común, sin fraude electoral. Los votos robados fueron encontrados y los 124 electores podrán votar de nuevo, según ha decidido la Junta Electoral Provincial de Badajoz. A pesar de las pruebas, el PP sigue promoviendo la idea de un ataque a la democracia.

A tan solo unas horas de que se cierre la campaña electoral en Extremadura, el PP ha decidido embarrarla hasta el final extendiendo la sombra de un falso pucherazo por el robo de 124 votos en una oficina de Correos en Badajoz.

El PP no solo ha hablado de "robo de la democracia" o "ataque a la libertad", incluso ha iniciado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno a cuenta de lo sucedido y ha exigido la comparecencia "urgente" en el Congreso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura.

En cambio, la realidad es otra. La principal teoría de la Guardia Civil, quien investiga el caso, es que se trata de delincuencia común. La caja fuerte fue recuperada, los votos estaban desperdigados y no había ni rastro del dinero. Además, los vecinos afectados ya están siendo contactados para poder votar de nuevo, y las autoridades insisten: el sistema electoral funciona y no hay fraude.

Aun así, el Partido Popular ha optado por alimentar la idea de pucherazo. La primera en defender esa idea ha sido precisamente la presidenta extremeña y candidata del PP, María Guardiola, quien en un vídeo publicado en redes sociales, ha afirmado este jueves que "alguien quiere que no tengamos derecho a decidir". Además, ha sostenido que han descubierto que "muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular". Esta última, además, se trata de una acusación sin pruebas.

Es más, Guardiola ha manifestado que "alguien", aunque sin señalar a nadie en específico, "está dinamitando los cimientos de nuestra libertad". "Nos quieren silenciar, quieren elegir por nosotros, robar nuestro futuro. No lo vamos a permitir", ha dicho.

De esta manera, los 'populares' se han unido a Guardiola y han comprado el relato de que "nos roban la democracia". El secretario de Organización del PP, Miguel Tellado, hablaba de "alguien con interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado" y se refería a los hechos como "trampas, malas artes o fraude". Mientras la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, lamentaba que esos 124 votos "podían dar o quitar un escaño". Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía explicaciones al Gobierno mientras animaba a los ciudadanos a ir a votar "masivamente" en defensa de la libertad y la democracia.

La conspiranoia del PP

Mientras el PP habla de "robo de la democracia", "dinamitar los cimientos de la libertad" y "pisotear los derechos del pueblo extremeño", las autoridades trabajan para que todos los vecinos puedan votar de nuevo. Un caso de delincuencia común, sin fraude, sin manipulación política y sin riesgo para la democracia.

De hecho, la investigación de la Guardia Civil desmiente el alarmismo que el PP ha propagado en las últimas horas de la campaña electoral. Todo apunta a que se trata de un acto de "delincuencia común", lejos de ese falso pucherazo que repite una y otra vez la derecha.

Durante la madrugada del jueves, tres oficinas postales de la comunidad han sido asaltadas en los municipios de Santa Amalia, Torremejía y Fuente de Cantos. En las dos primeras, los ladrones se llevaron artículos comerciales de la oficina y, aunque forzaron las cajas fuertes, no se pudieron robar su contenido.

En cambio, en Fuente de Cantos extrajeron la caja fuerte entera. En su interior había 14.000 mil euros y los famosos 124 votos por correo. En la tarde de este jueves, la Guardia Civil ha encontrado a las afueras del municipio la caja fuerte abierta y calcinada, junto a los votos robados, que estaban tirados por el suelo.

Aunque no descartan otras hipótesis, la principal teoría de los agentes es que se trata de delincuencia común. De hecho, se han producido otros nueve robos o intentos de robo similares en Extremadura desde octubre. Fuentes de la investigación han ido más allá y han declarado a laSexta que los ladrones "no iban a por los votos", ya que "no sabían lo que había dentro, puesto que arrancan la caja fuerte entera".

Los 124 vecinos podrán volver a votar

Además, la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo.

Según ha informado Correos, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".

En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.